Aksak’tan Fitnecilere Mesaj

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önünde iki davalı ailenin karşılaşması, kısa süreli tartışmaya sebep oldu. Bu tartışmayı Ak Partiye mal edenlere Aksak’tan mesaj geldi.Aksak,bu olayla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu;Fitneciler Yine İşbaşında alacak verecek davalı iki ailenin AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önünde karşılaşması, kısa süreli tartışmaya sebep oldu. AK Parti olarak olaya derhal müdahale edip, taraflar ile uzlaşı sağladık. Fakat birileri yine bu küçücük ve ailevi meseleyi partimize mal edip, kendilerine yakışır bir uslup ile iftira kampanyası başlatmıştır. Kürt, Arap kavgasını oya devşirmeyi düşünenler, bilsinler ki bir kez daha avuçlarını yalamaya devam edeceklerdir.AK Parti olarak kapımızın herkese açık olduğunu herkesin bilmesi gereklidir. Dinimiz, dilimiz, rengimiz, ırkımız ve siyasi görüşümüz ne olursa olsun, kardeşlik duygularıyla çıktığımız bu yolda altını çizerek ayırım ve kirli siyaset yapmayacağımızı belirttik. 5 yıllık yönetimlerinde insanları ötekileştirip birbirine düşüren kirli eller maalesef yine işbaşında. İftiralarla, kara çalmalarla, küfür ve hakaretlerle durmadan saldırıyorlar. Ama şunu unutmasınlar ki, siz bu milleti hiç tanımamışsınız. Ceylanpınar halkı 31 Mart gecesi bunlara en iyi cevabı sandıkta verecektir.Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen, bizim bir ölçümüz olduğunu unutmamamız gerekir. Yanlış bir adam doğru bir söz söylediğinde alkışlamaktan imtina etmemek, doğru bir adamın yanlışında da eleştirmekten çekinmemektir bizim ilkemiz. Çünkü biz, yaptıklarımızdan ve yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan, söylediklerimizden ve söylememiz gerekirken söylemediklerimizden hesaba çekileceğiz.İnanıyorum ki, kararlılık içeresinde aydınlık yarınların Ceylanpınarı’ına, barışa sevgiye, kardeşliğe giden yolda, sizin bu sevginiz, sizin bu aşkınız, sizin sevdalarınızla bütünleşerek devam edecektir. Umudumu bir an olsun yitirmedim, bir an bile hizmet yolculuğunun kesintiye uğrayacağını düşünmedim. Bir an bile karamsarlığa kapılmadım. Bir an bile başımı öne eğmedim.Saygılarımı SunarımAbdullah AKSAKAK Parti Ceylanpınar Belediye Başkan AdayıEditör: Ahmet Şen