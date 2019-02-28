Cevheri ’den Esprili Yanıt, Dövüyorsanız Dövün

Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde korumasız gezmeyi tercih etti. Sabahattin Cevheri aday adaylık çalışmalarından tek başına devam ediyor. Sürekli büyük bir kalabalıkla ve korumalarla gezen belediye başkan adaylarının aksine tek ve korumasız gezmeyi tercih eden Cevheri, Urfa halkı tarafından çok olumlu karşılanıyor.Sabahattin Cevheri de bunu kendine kendisine soranlara “tek gezeceğim önceden de tek geziyordum dövüyorsanız da dövün” diye esprili bir şekilde cevap verdi.Editör: Ahmet Şen