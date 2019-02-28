Albayrak'tan Öğrencilere Jest

AK Parti Belediye Başkan Adayı Şeref Albayrak, Halfeti Anadolu Lisesi öğrencilerine büyük jest.daha önce Urfa’ya hiç gelmeyen Halfeti Anadolu lisesinde eğitim gören 109 öğrenciyi gezi kapsamında program düzenleyerek sinemaya ve balıklıgöl gezisine götürdü. Albayrak’ın bu jestine mutlu olan öğrenciler, Albayrak’a Teşekkür etti.Albayrak, Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla şu ifadelerde bulundu;"Ücretsiz Sinema Günlüğü ve Gezi Programımız kapsamında Halfeti Anadolu Lisesinden 109 öğrencimizi sinemaya ve Balıklıgöl gezisine götürdük. Gençlerimizi ve İlçemizi her anlamda geliştirecek kültür sanat etkinliklerimiz devam edecek."dediEditör: Ahmet Şen