Hilvan Belediye Başkanından Cumhur İttifakına Destek Ziyareti

Bu haber 28 Şubat 2019 11:00:06 Tarihinde eklenmiştir.

AK Parti Hilvan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serhat Becel İlçe Başkanı Mustafa Cıdır ve Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık İle seçim çalışmaları kapsamında MHP ilçe başkanımız İsmail Yetkin beyi ziyaret ettiler.Şanlıurfa-Hilvan Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Gençlik Kolları,sossyal medyada yaptığı paylaşımla, İlçe başkanımız Mustafa Cıdır Gençlik Kolları Başkamız Serhat Becel Ak Adayımız Aslan Ali Bayik Milletvekili adayımız ilçe koordinatörümüz İl Başkan yardımcılarımızla seçim çalışmaları kapsamında MHP ilçe başkanımız İsmail Yetkin beyi ziyaret ettik. dediEditör: Ahmet Şen