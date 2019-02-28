31 Mart Seçimlerine Ak Kadınlar Damga Vuracak

31 Mart yerel seçimler çalışmalar kapsamında Şanlıurfa Ak parti İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven,Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün Eşi Betül Beyazgül,Haliliye Belediye başkanı eşi Fethiye Canpolat ve ilçe kadın kolları başkanı Gülistan satış ile Süleymaniye Mahallesindeki hanımlarla bir araya gelerek girilmemiş ev, dokunulmamış gönül bırakmayacaklarını, 31 Mart seçimlerinde AK Partiye ve Belediye Başkan adaylarına destek olmalarını ve dualarını eksik etmemelerini istediklerini söyledi.Şanlıurfa Ak parti İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, “Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün Eşi Betül Beyazgül,Haliliye Belediye Başkanı eşi Fethiye Canpolat ve ilçe kadın kolları başkanı Gülistan satış ile ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte hanımlarımızla bir araya geldik. Destek ve dualarını aldık...dediEditör: Ahmet Şen