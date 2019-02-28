Hissediyorum, Şu An Bir Yerlerde Urfa Sağlık Müdürü Atanıp Yeniden Görevden Alınıyor

-Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü kim?Urfa’da dün akşam saatlerinde İl Sağlık Müdürü Himmet Durgut'un yerine Musluhittin Emre Erkuş'un atandığı açıklanmıştı. Fakat sabah saatlerinde Erkuş’un ataması durdurulduğunun ve Himmet Durgut’un göreve devam edeceği belirtildi.Urfa’da yaşanan bu kararsızlığın ardından akşam saatlerinde flaş bir gelişme yaşandı ve Erkuş resmen Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne atandı. İlerleyen saatlerde tekrar Erkuş'un atamasının durdurulduğu ve Himmet Durgut'un görevine devam edeceği öğrenildi.Editör: Ahmet Şen