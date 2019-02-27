Aslan, Karaköprümüz emin ellere geçecek

Vatandaşın Teveccühü İle Karşılanıyor

Bütün Hazırlıklarımız Tamamlandı

Saadet Partisi Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Saatçi Aslan, seçim çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında çalmadık kapı bırakmayan Aslan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şefik Bakay, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu’nu makamında ziyaret ederek projelerini anlattı. Bakay, Aslan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.‘Karaköprü’ye kadın eli değecek’ şiarı ile seçim çalışmalarını sürdüren Essum Saatçi Aslan, mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı dolaşıp projelerini Şanlıurfalı vatandaşlara anlatıyor. Gittiği her yerde vatandaşların teveccühü ile karşılaşan Aslan, Karaköprü’nün şimdiden kararını verdiğini ve değişim seslerinin yükselmeye başladığını söyledi.31 Mart sonrası Karaköprü’nün yeni bir güne uyanacağını belirten Essum Saatçi Aslan, “Karaköprümüz bembeyaz bir sayfa ile yoluna devam edecek, geleceğe daha sağlam projeler ve emin adımlarla yürüyecek. Bu anlamda bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah 31 mart akşamı sandıklar açıldığında Karaköprü emin ellere geçecek ve hak ettiği yere gelecektir” diye konuştu.