Urfa Cevheri'yi Bağrına Bastı

Esnaf Ve Vatandaşların Sıkıntılarını Dinledi

Vatandaşların Yoğun İlgisiyle Karşılaştı

Saadet Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında merkez Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı ve Divanyolu Caddesi’nde vatandaş ve esnaf ile buluşan Sabahattin Cevheri yoğun bir ilgiyle karşılandı.Şanlıurfa’nın kalbi konumunda ve oldukça işlek olan Divanyolu Caddesi ve Atatürk Bulvarı esnafını ziyaret eden Sabahattin Cevheri esnafın sıkıntılarını dinleyerek çözüm noktasında yapılması gerekenler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Vatandaşlara kent için hazırladığı projelerini anlatan Sabahattin Cevheri, projelerinin Şanlıurfa'ya fayda sağlaması noktasında halkın da görüşlerine ihtiyaç olduğunu belirtti.Bölge esnafından gelen istekleri değerlendiren başkan adayı Sabahattin Cevheri'nin Atatürk Bulvarı gezisi sırasında, vatandaşlar gösterdiği ilgiden dolayı renkli görüntüler oluştu. Sabahattin Cevheri'yi gören vatandaşlar hemen yanına gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.