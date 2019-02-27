​Suudi Arabistan'da İdama Mahkum Edilen Türk Şoför İçin Eylem Yapıldı

Kontak Kapatma Eylemi Başladı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan TIR şoförü Remzi Çiçek, Suudi Arabistan'da aracında uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada idam cezasına çarptırılmıştı. Cezanın onanmasına saatler kala Çiçek'in meslektaşları, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı karayolu üzerinde gece yarısından itibaren kontak kapatma eylemi başlatarak, arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi.Polis ve jandarma ekipleri, TIR şoförlerinin arkadaşlarının idamını durdurmak için başlattığı kontak kapatma eylemi nedeniyle bölgede önlem aldı.Kapıkule Sınır Kapısı'nda geçişlerin sağlayan TIR parkında eylem başlatan şoförlere, gelen diğer TIR şoförleri de katılmaya başladı. Şoförler, ayrıca Edirne'de Yunanistan'a açılan İpsala ile Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da kontak kapatma eylemi yapıldığını bildirdi.