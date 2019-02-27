​Özcan, Özyavuz’u Ziyaret Etti

Cumhur İttifakı Harran'a Hayırlı Olsun

Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Halil ÖZCAN cumhur ittifakı adayı Mahmut ÖZYAVUZ'u ziyaret etti.Özcan yaptığı açıklamada "Cumhur ittifağımız Harran'a hayırlı uğurlu olsun. Öncelikli temennimiz bölgemizde barışın ve huzurun tesisidir. Seçimler gelip geçicidir. AK PARTİ il başkanlığımızda yaptığımız görüşmelerde cumhur ittifakına aykırı eylem ve söylemler bizim ve genel merkezimiz tarafından asla kabul edilemez. İl ve ilçe teşkilâtlarımız cumhur ittifağı kapsamında hareket edecek.Bizlerde her fırsatta bölgede olup cumhur İttifağının başarısı için çalışacağız. Bundan sonra sürekli sahada olup cumhur ittifağı adayımız ile beraber kırsal kesim ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz.Sayın Genel Başkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet BAHÇELİ bey Türkiye'de beka sorunu var diyorsa, beka sorunu vardır. Beka sorunu bölgesel değildir Türkiye'yi genel olarak ilgilendiren bir sorundur." dedi.