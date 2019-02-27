​Kavgayı Ayırmak İsterken Hayatından Oldu!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşanan olayda kavgayı ayırmaya çalışan şahıs hayatını kaybetti.
İki Aile Arasında Kavga Çıktı
Olay akşam saatlerinde Çakır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazi anlaşmazlığı sebebiyle iki aile arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgayı Ayırmaya Çalışırken Hayatını Kaybetti
Olayda, tarafları ayırmaya çalışan Lokman Aydoğan, ağır yaralandı. Aydoğan kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bir kişinin de yaralandığı kavga sonrası jandarma ekipleri köye giriş çıkışları kapattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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