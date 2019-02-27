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Bu haber 27 Şubat 2019 13:00:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfalı Büyükşehir Belediye Seçimleri İçin Ne Düşünüyor?

Yaklaşık otuz gün sonra 31 Martta yapılacak yerel seçimler öncesi Urfa da kafalar karışık.

​Urfalı Büyükşehir Belediye Seçimleri İçin Ne Düşünüyor?


Büyükşehir belediye başkanlığına aday iki isim Urfa’yı da ikiye bölmüş durumda. Ak parti iktidarında Fakıbaba’nın ikinci dönemi hariç, iktidar partisinin adayını belediye başkanı seçen Urfalı, Nihat Çiftçi’nin yarı dönemlik başkanlığında ortaya çıkan sıkıntılar, yanlış projelerden dolayı, ayrıca yeni aday eski il başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün il başkanlığı sürecinde aldığı olumsuz tepkilerin ardından en son meclis üyesi listesine tepkiler; Ak partinin eksileri olarak konuşulsa da Urfalı seçmenlerin eski olacak başkana ve başkan olacak adaya tepkilerinin açılımı biraz kabarık.
 

Nihat Çiftçi'nin Başkanlık Süreci

Nihat Çiftçi’nin başkanlık sürecinden başlarsak:
1-Trambülüs projesini tüm kesimlerin yanlış olduğunu her platformda belirtmesine ve itiraz etmesine rağmen Nihat Çiftçinin kimseye kulak asmayarak uygulamaya koyması, tarihi Balıklıgöl platosunu tahrip ve harap etmesi, buna rağmen trambüs projesinin fiyasko ile sonuçlanması ve 100 milyon paranın boşa harcanmasına sebep olması…

2- Kaşmer Dağı projesini yine tüm itiraz ve tepkilere rağmen ısrarla uygulamaya koyması ardından geri çektirilmesi…

3-Urfaspor kongresine katılarak kulübe destek sözü verip hatta yönetimde ki bazı isimleri kendinin belirlemesi, fakat ekonomik anlamda kulübe destek vermeyerek Urfaspor’u kaderi ile baş başa bırakıp takımın yok olmasına göz yumması…

4-Ekibini liyakatsiz kişilerden oluşturarak hem kendine hem kuruma hem de kente büyük zararlar verilmesine sebep olması…

5-Son olarak ise “Büyükşehir’de hayali personel maaşları yatırılıyor” diye gündeme gelen haberlerde tepkileri toplaması…

Bunlar Nihat Çiftçi’nin Belediye başkanlığnda ki sorunlar ve söylentiler.
 

 

Zeynel Abidin Beyazgül'ün İl Başkanlık Süreci

Zeynel Abidin Beyazgül il başkanlığında:
1-İl yönetimindeki,  ana kademedeki arkadaşlarını Büyükşehir, ilçe belediyelerinde maaş almalarına, bazlarının da bakanlıklarda komisyonlarda görev alarak nemalanmalarına sessiz kalarak ya da göz yumarak kentteki on binlerce işsiz insanların tepkisini alarak…

2-Genel seçimlerde il başkanlığı görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı olması buna rağmen parti içinde önü kesilerek aday gösterilmemesi…

3-Şimdiden il başkanlığı yönetimindeki bazı isimleri meclis üyesi gösterip bazılarını da şimdiden daire başkanlıklarına hazırladığı söylentileri…

Üstte yazılanlar Urfalı seçmenin düşüncesi! Seçmenlerin düşüncelerinin yüzde biri kadarını yazıya ancak bu kadar dökebildik…
 

 

URFANIN ADAYI SABAHATTİN CEVHERİ

Neden Urfa’nın adayı yazdık? Çünkü Sayın Cevheri ilk basın  toplantısında ben çatının değil Urfa’nın adayıyım demişti. Ama geçen zaman içeresinde Saadet Partisi adayı, HDP destekli CHP’den yapılan açıklamada; “Urfa adayımız Sabahattin Cevheridir” denmesi kafaları karıştırmakla yetmedi, soru işaretlerini de birlikte getirdi.
Sabahattin Cevheri on yılı aşkın Urfaspor kulüp başkanlığı yapmış bu uzun süre zarfında kentin takımını şimdiki adıyla süper lige çıkaramamış ama kulüp başkanlığını bıraktığı süreçte kulübü borçsuz bir şekilde bırakarak tarihe geçmiştir.

Sabahattin Cevheri,  2007 yılındaki genel seçimlerde Urfa’dan bağımsız milletvekili adayı oldu ve Urfalı seçmen onu bağımsız seçerek meclise gönderdi. Cevheri daha sonra AK Parti’ye katıldı, bir süre sonra da Ak partiden de istifa etmişti.

Sabahattin Cevheri tek başına gezen koruması olmayan, akrabalarını bile yanında gezdirmeyen ve özellikle dalkavuklara asla yüz vermeyen karakteriyle Urfalın gönlünde taht kurmuş bir isim.

Cevheri’ye HDP desteği her ne kadar büyük bir katkı sunacak ise bir o kadar da merkez seçmeninden antipati toplayacak. Cevheri tam olarak sahaya inmiş gibi görünse de olumlu tepkileri daha kamuoyuna yansımadı. Eğer Cevheri bir aylık süreçte rüzgârı bu şiddetten estirmeye devam ederse bu rüzgâr onu büyükşehir koltuğuna yetiştirmez.

Sonuç olarak iki aday da artıları ve eksileri ile; şimdilik sahada tersten esecek bir rüzgâr kimi nereye savurur kimi nereye kavuşturtur, onu hep birlikte göreceğiz.
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