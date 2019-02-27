​Şanlıurfa’da Millet Kıraathanesi Açılıyor

GAP Vadisi 2. Etap İçinde Açılacak

Türkiye’nin kent merkezindeki en büyük yeşil alan olma özelliği taşıyan GAP Vadisi projesinin 2. etabında yapımı tamamlanan Millet Kıraathanesi'nin içinde, kütüphane, okuma salonu, oturma alanları, öğrenciler için bilgisayarla ders çalışmalarına olanak sağlayacak alanlar barındırıyor.Vatandaşların komşuluk ilişkilerini geliştirmek ve geleneksel mahalle kültürünü ihya etmek adına önemli bir çalışmaya imza atılan bu projede, herkesi kucaklayacak bir şekilde yeni modern bir konsepte Millet Kıraathanesi yapıldı. Vatandaşların sosyal alanda kaynaşması ve kültürel noktada bir araya gelmesini sağlayacak millet kıraathanesi, 28 Şubat tarihinde saat 13.30’da GAP Vadisi 2. etap içinde açılacak.Açılışa tüm vatandaşlar davet edildi.