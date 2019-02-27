KHK ile İhraç Edilmişti, BTK uzmanı Salim Zeybek Kaçırıldı

Defalarca Takip Edildiklerini Söylemişti

KHK’yla ihraç edilen BTK uzmanı Salim Zeybek’in eşi ile birlikte iken TEM otoyolu Edirne Havsa gişelerinde silahlı kişilerce kaçırıldığı iddia edildi. Eşinin kaçırılma olayını sosyal medya hesabından duyurmaya çalışan ve kendisi de KHK’lı olan Fatma Betül Zeybek, eşinin 21 Şubat’ta Edirne Havsa gişelerinde silahlı kişilerce kaçırıldığını belirtti. Gişelerde aracı durdurulan Salim Zeybek’i kelepçeleyerek alan ağır silahlı sivil kişilerin kendilerini “Edirne Polisi” olarak tanıttıkları hatta kimlik gösterdikleri ifade edildi. Ancak yapılan başvurularda Salim Zeybek’in gözaltında olduğu bilgisini Emniyet doğrulamıyor.Emniyet Müdürlüğü Salim Zeybek’in gözaltında olduğu bilgisini doğrulamazken, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Salim Zeybek’in eşi Fatma Betül Zeybek daha önce de defalarca takip edildiklerini anlattı.‘Eşimden 5 gündür haber alamıyorum. Hayatından endişe ediyorum, nerede olduğunu bilmiyorum. Lütfen sesimizi duyurup bize yardım edin. Yolumuzu keserek eşimi kaçıran silahlı şahıslara ait araçlardan bir tanesi beni Ankara’daki evimize kadar devamlı takip etti. 34 FF 9017 plakalı araç güvenlik kamerası kayıtlarında da görülüyor.’Fatma Betül Zeybek’in paylaşımlarına Kocaeli Milletvekili Ömer Gergerlioğlu’ndan destek geldi.