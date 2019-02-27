Yeni Türk Dizisi Göbeklitepe'de Çekilecek, Başrolde Beren Saat Var

Dizi, Kitaptan Uyarlanıyor

Nasıl özel Güçleri Olabilir?

Netflix’in ilk Türk yapımı dizisi olan Hakan: Muhafız'dan sonra yeni bir Türk dizisi haberi daha geldi. Dizi, Şanlıurfa’nın tarihi yeniden yazdıran mekanı olan Göbeklitepe’de çekilecek. Dizinin başrolü için Beren Saat’le görüşen yapımcılar, Mart ayında Göbeklitepe’de dizi çekimlerine başlayacaklarını bildirdiler.Dizinin uyarlandığı hikayenin, Şengül Boybaş'ın ilk romanı 'Dünyanın Uyanışı'ndan uyarlandığı bilgisi edinildi.Senaryo yazım süreci devam ettiği dizinin çekimleri Mart sonunda Göbeklitepe'de başlayacak.Beren Saat’in dizide oynayacağı rolün Urfa, Göbeklitepe'de yaşayan Atiye adlı özel güçleri olan bir kadın olduğu söylenirken, yapılan bu duyuru, daha dizi başlamadan yorumu da beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanıcıları, “Beren Saat, Göbeklitepe’de çekilecek olan Türk dizisinde, özel güçleri olan bir kadını canlandıracakmış. Urfa Göbeklitepe’de yaşayan Atiye’nin nasıl özel güçleri olabilir? Merak ediyoruz doğrusu” yorumunda bulundu.