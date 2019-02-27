Yeni Türk Dizisi Göbeklitepe'de Çekilecek, Başrolde Beren Saat Var

Netflix’in ilk Türk yapımı dizisi olan Hakan: Muhafız'dan sonra yeni bir Türk dizisi haberi daha geldi. Dizi, Şanlıurfa’nın tarihi yeniden yazdıran mekanı olan Göbeklitepe’de çekilecek. Dizinin başrolü için Beren Saat’le görüşen yapımcılar, Mart ayında Göbeklitepe’de dizi çekimlerine başlayacaklarını bildirdiler.
Dizi, Kitaptan UyarlanıyorDizinin uyarlandığı hikayenin, Şengül Boybaş'ın ilk romanı 'Dünyanın Uyanışı'ndan uyarlandığı bilgisi edinildi.
Senaryo yazım süreci devam ettiği dizinin çekimleri Mart sonunda Göbeklitepe'de başlayacak.
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