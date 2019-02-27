​Bahçeli’den Özyavuz’a 50 Yıl Hediyesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Özyavuz'a 50 Yıl özel hediyesi verildi.
MHP'den 50 Yıl Toplantısı
MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve İl Başkanları Toplantısı, Ankara’da gerçekleştirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplantı sonunda MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz’a 50 yıl özel hediyesini takdim etti.
Özyavuz, 'Hediyemizi Aldık'
Şanlıurfa MHP Milletvekili İbrahim Özyavuz toplantı sonunda; “Liderimiz Sn Devlet Bahçeli Beyin Elinden 50.Yıl Anısına Hazırlanan Hediyelerimizi Aldık. Allah Başımızdan Eksik Etmesin ve Uzun Ömürler Versin.” Açıklamasında bulundu.
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