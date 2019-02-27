​Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Değişti.

Şanlıurfa mevcut sağlık il müdürü Himmet Durgut’un yerine Şanlıurfa sağlık il müdürlüğüne Doç. Dr. Muslihittin

atandı.

Doç. Dr. Muslihittin

Emre Erkuş Kimdir?

EmreErkuşHimmet Durgut’un nereye atandığı henüz açıklanmazken,EmreErkuş'a sosyal medyadan tam destek geldi.M.Emre Erkuş 1979 yılında Ankarada doğdu. 2006 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini dereceyle bitirdi. 2011 yılında Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesine Mecburi Hizmetini yerine getirmek için Kardiyoloji uzmanı olarak atandı. 2013 yılında mecburi hizmetini bitirdikten bir süre sonra Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı.2015 yılında Yrd.Doçent,2017 yılında Doçent olan Dr. Emre ERKUŞ, 2016-2018 arasında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan yardımcılığı2017-2018 arasında Şanlıurfa Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi başhekimliği görevi yapmıştır.Şanlıurfada bulunduğu 2011 yılından beri hem yerel hem de ulusal sivil toplum kuruluşlarında gönüllü ve üye olarak hizmetlerini sürdürmektedir.2013 yılında Şanlıurfa Tabip Odası tarafından "Hasta ve Yakınlarıyla En İyi İletişim Ödülü"ne layık görülen Erkuş, üst düzey akademik İngilizce bilmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.