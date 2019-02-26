İdama Mahkûm Edilen Remzi Çiçek Kısmi Felç Geçirmiş

Suudi Arabistan’da 4 yıl önce taşıdığı yükler arasında uyuşturucu bulunan Türk TIR şoförü Remzi Çiçek hakkında idam cezası kararı verilmişti. Çiçek tutukluyken kısmi felç geçirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede görüntülendi.Suudi Arabistan'da 4 yıl önce tutuklanarak idama mahkum edilen, idamı onaylanan ve muhtemelen çarşamba günü (YARIN) idam edilecek. TIR şoförü Remzi Çiçek tutukluyken kısmi felç geçirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede kayda alınan ve ailesine ulaştırılan o son görüntüler.Editör: Ahmet Şen