AK Kadınlardan Esnaf Ziyareti

Ak Parti Eyyübiye Kadın Kolları Seçim çalışmaları kapsamında semt pazarını ziyaret ederek Belediye Başkan Adayı Mehmet Kuş’un tanıtım broşürlerimizi dağıtıp destek ve dua talebinde bulundular.Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi AK Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri 12'ler semt pazarında esnaf ziyaret’i yapıp Eyyübiye Belediye Başkan adayı Mehmet Kuş'un broşürlerini dağıtıyor. AK kadınlar, her gittikleri yerde 31 Mart Yerel Seçimler için AK Partiye ve Başkan adayımız Mehmet Kuş’a destek ve hayır dua talebinde bulunduklarını söyledi.Editör: Ahmet Şen