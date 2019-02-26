Çukurova Basketbol Takımı Oyuncuları Harran Üniversitesinde Söyleşiye Katıldı

BESYO konferans salonunda düzenlenen programın açılışında konuşan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Üniversitemizde düzenlenen böyle bir etkinliğin anlamlı olduğunu belirterek: “Dünyaca ünlü oyuncularımızın, edindiği tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşmaları oldukça önemlidir. Böyle güzide sporcularımıza ev sahipliği yapmak bizleri ayrıca onurlandırıyor. Öğrencilerimize faydalı olacağını düşündüğümüz bu tür etkinliklerimiz devam edecektir” dedi.Açılış konuşmalarının ardından misafir sporculara Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik tarafından plaket verildi.Program, Kadınlar Türkiye Kupası maçları için ilimizde bulunan Çukurova Kadın Basketbol Takımı Menajeri Volkan Torun, Yardımcı Koç Halil Demirbilek, Çukurova ve Milli Takım oyuncusu Şaziye İvegin, Pelin Bilgiç, Sevgi Uzun, Gökşen Fitik, Chelsea Gray ve AstouN’Dour’un öğrencilerle yaptığı söyleşiyle devam etti.Yaklaşık iki saat devam eden söyleşi programı, öğrencilerden gelen soruların misafir sporcular tarafından cevaplanmasıyla sona erdi.Editör: Ahmet Şen