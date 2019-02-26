Ünlü Dizi Oyuncusundan 12 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel Taciz

Takip Ettiği 4 Bin, 4 bin 500'e Yakın kişi Var ve Hepsi Çocuk

-"18 yaşındayım" diye tanıttı.-Cinsel içerikli mesajlar attıDizilerde rol olan Suat E., 12 yaşındaki bir çocuğu taciz etmekle suçlanıyor. 12 yaşındaki mağdur çocuğun yaşadığı cinsel saldırının ayrıntıları ise savcılık tutanağına geçti.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, 7. sınıf öğrencisi mağdur çocuk, Suat E. ile sosyal medyada tanıştı. Ancak E.'nin gerçek kimliğini bilmiyordu. Çünkü Ergin'in sosyal medya hesabı sahteydi ve yazışmalarında kendisini küçük çocuğa "18 yaşındayım" diye tanıttı. Mesajı kız çocuğunun ağabeyi gördü ve oyuncuya dizilerde rastlanacak türde bir buluşma senaryosu hazırladı. Şimdi tacizci iddiasıyla suçlanan oyuncu 8 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.Kardeşinin sosyal medya hesabından cinsel istismara maruz kaldığını söyleyen Osman A., "Konu birinci ikinci cümleden sonra artık cinselliğe tamamen yönelmiş. Sürekli cinsel içerikli konu açmalar... Küçük çocukların peşinde olan bir tip. Takip ettiği 4 bin, 4 bin 500'e yakın kişi var ve hepsi çocuk. Kardeşimi korkutma amaçlı tehdit etmiş. Kardeşim onu engelleyip anneme söylemiş. Annem de bana. Hemen kardeşimin şifresini aldım. Kardeşim gibi konuşmaya başladım. Bir buluşma ayarladım. Buluşma yerinde direk müdahale ettik zaten. Çevreden de insanlar bizi tanıyıp bildiği için onlar da ister istemez bağrışa çağrışa geldi. Onlar da müdahale etti" dedi.Editör: Ahmet Şen