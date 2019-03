Türkiye, Millî Gelire Oranla Dünyada En Fazla İnsani Yardım Yapan Ülkedir

Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

“Muhalefetin Engellemeleri Karşısında Yılmadık, Yıkılmadık”

“Türkiye’ye Tarihinin En Büyük Kalkınma Hamlesini Yaşattık”

“Bugün Ordusu Güçlü Bir Türkiye Var”

“15 Temmuz Destanına Kontrollü Darbe İftirasıyla Leke Sürmeye Çalışan Bir Muhalefet Gördük “

“Avrupa Birliği Samimi Değil”

“31 Mart Yeni Bir Başlangıç Olacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun mitinginde yaptığı konuşmada, “Dünyada şu anda millî gelire oranla en fazla insani yardım yapan bir Türkiye var. Millî gelire oranla en büyük yardımı yapan biziz. Ekonomisini 3,5 kat büyütmüş, kişi başına millî gelirini 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkarmış, ihracatta her sene rekora koşan bir Türkiye var” dedi.Giresun’daki programı için İstanbul’daki konutundan hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan konvoy, sürpriz doğum günü hazırlığı yapan vatandaşlarca durduruldu. Vatandaşların kendisi için hazırladığı doğum günü pastasını kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürprizi hazırlayanlara teşekkür etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum günü dolayısıyla düşüncelerinin sorulması üzerine, “Her canlı doğar, büyür, gelişir, ölür. Biz de her canlı gibi böyle bir süreci yaşadık, yaşıyoruz ve gerek ilmi noktada, gerekse siyasette attığımız adımlarla tüm milletimize, insanlığa hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Şimdi de işte bu süre böyle devam ederken 65’i de yakaladık” dedi.Bir grup sanatçı da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahallî İdareler Seçimleri kampanyası kapsamında Giresun mitingine katıldı. Valilik Meydanı’nda düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun’un 24 Haziran seçimlerinden şahsına yüzde 64,4 oranıyla Türkiye ortalamasının çok üstünde bir destek verdiğini, AK Parti’ye yüzde 53,6, Cumhur İttifakı’na da yüzde 64,5 oy oranıyla sahip çıktığını anımsatarak, 31 Mart seçiminde de Giresunluların desteklerini istedi.AK Parti’nin milletin partisi olduğunu, milletin desteğiyle hayal dahi edilemeyen pek çok projeyi, pek çok yatırımı gerçeğe dönüştürdüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muhalefetin çapsızlığı, vizyonsuzluğu, beceriksizliğine bakıp da hiçbir zaman rehavete kapılmadık. Muhalefetin engellemeleri karşısında yılmadık, yıkılmadık, size ve ülkemize hizmet aşkımızdan bir an olsun taviz vermedik. Bizden önce 79 senede yapılanlardan katbekat fazlasını sadece son 17 yılda hayata geçirdik” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye tarihinin en büyük kalkınma hamlesini AK Parti’nin yaşattığını, IMF’ye olan 23,5 milyar dolar borcun AK Parti hükûmetleri dönemine kapatıldığını anlatarak, Davos’ta dönemin IMF başkanı ile arasında geçen diyalogu aktardı.IMF Başkanına “Türkiye’nin Başbakanı benim, sen IMF’nin başısın. Siz, Türkiye’yi yönetemezsiniz. Verdiğiniz parayı bizden taksit taksit alıyor musunuz? Alıyorsunuz. Türkiye’ye emir vermeye kalkmayın” dediğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bunlar şimdi gider yine IMF’den borç alırlar, ekonomiden battılar” sözlerini anımsatarak, “Bay Kemal, IMF’nin kapısına siz gittiniz, oralardan borcu siz aldınız. Partinizin adı başkaydı, şuydu, buydu, bırakın bu işleri. Biz, kargayı sesinden tanırız. Siz borçlandınız, biz ödedik” diye konuştu.Türkiye’nin millî gelire oranla dünyanın en fazla insanı yapan ülkesi olduğunu ve AK Parti iktidarları döneminde Türk ekonomisinin 3,5 kat büyüdüğünü, kişi başı millî gelirin 11 bin dolara çıktığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün, kendine sığınan kardeşlerini CHP’nin Boraltan Köprüsü’nde yaptığı gibi zalimlere teslim eden bir Türkiye de yok. Milyonlarca mazlum ve mağdura kucak açan, onlara sahip çıkan bir ülke var. Bugün artık vatandaşlarının dünyanın 70 ülkesine vizesiz seyahat edebildiği, pasaportu itibarlı bir Türkiye var. Bugün, kendi millî güvenliği için yurt içinde ve dışında hiç kimsenin icazetini aramadan adım atan, operasyon düzenleyen ordusu güçlü bir Türkiye var” değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin inlerine girmeye devam ettiklerini vurgulayarak, bu sabah 7 DHKP-C’li teröristin inlerinde yakalandığını, emniyet güçlerinin operasyonlarının devam ettiğini de söyledi.Türkiye’yi duble yollar, köprüler, hızlı tren hatları, tüneller, kavşaklar, köprüler, viyadükler, havalimanlarıyla ulaşım altyapısını tamamlamış müreffeh bir ülke hâline getirdiklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun-Ordu arasında denizin üzerine havaalanı yaptıklarını, Türkiye’nin Ege, Karadeniz ve Akdeniz’de haklarını, menfaatlerini koruyan güçlü bir donanmaya sahip olduğunu kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin son 17 yılda kat ettiği mesafeden herkesin mutlu olması gerektiğine vurgu yaparak, ana muhalefet partisi CHP’nin Türkiye’nin kalkınmasından mutsuz olduğunu sözlerine ekledi.“Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi hükûmetini sağa-sola şikâyet eden, teröristlere şikâyet eden bir muhalefet partisi yoktur” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin ülke menfaatleri konusunda sürekli olarak iktidarın, hükûmetin karşısında olduğunu, Türkiye’nin bekasını, vatandaşların geleceğini ilgilendiren konularda yıkıcı ve uzlaşmak tavır takındığını belirtti.CHP’nin; “ordu göreve” pankartı asanların, AK Parti’nin kapatılması için mahkemeleri göreve çağıranların, Gezi olaylarında polise kurşun sıkanların ve FETÖ’cülerin arkasında durduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çukur eylemleri sırasında bölge insanına kan kusturan şehir eşkıyalarına cici çocuklar, arkadaşlar diyerek canlı kalkanlık yapan bir CHP gördük. 15 Temmuz destanına kontrollü darbe iftirasıyla leke sürmeye çalışan bir muhalefet gördük. Zeytin Dalı Harekâtı’nda milletvekilleri savaşa hayır tweetleri atan bir muhalefete şahit olduk. Her röportajında ülkesini eleştiren, yabancılara ülkesini kötüleyen, Almanya’daki PKK destekçisi vekillerle poz vermeyi maharet zanneden bir Bay Kemal gördük” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara, HDP’li milletvekillerinin terör örgütü PKK’ya yönelik övgülerinin ve terör örgütü elebaşlarının Kandil’den HDP’ye destek isteyen ifadelerinin yer aldığı görüntüleri izlettirerek, “Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Buyurun. Ne diyor? Kürdistan’da biz kazanacağız. Sen lütfen Türkiye’yi terk et, git güneyde, Irak’a Kürdistan bölgesi var, oraya git. Ama Türkiye’de benim böyle bir bölgem yok” ifadesini kullandı.“Bunlar CHP ile beraber. Adı sözde İyi Parti olanlarla beraber. Diyorlar ki, ‘bizim onlarla alakamız yok.’ Nasıl yok, beraber liste çıkarıyorsunuz” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve MHP’lilerin Cumhur İttifakı’nın konsolidasyonu olarak sandıklara gideceğine olan inancını dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç gün önce Avrupa Birliği ve Arap Birliğinin Mısır’da bir toplantıda bir araya geldiğini hatırlatarak, şöyle konuştu: “Avrupa Birliği idama karşıdır, idam Avrupa Birliği ülkelerinde yasaktır. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde idam yasak olduğu hâlde bu başa geldikten bu yana 42 insanı idam eden, geçen hafta da 9 genci idam eden Sisi’nin davetine katılan bu Avrupa Birliği üyesi ülkelerde demokrasiden bahsedebilir misiniz? Bunlarda hak ve özgürlüklerden bahsedebilir misiniz? Bunlarda insan haklarından bahsedebilir misiniz? Bunları anlamak mümkün değil. Avrupa Birliği samimi değil. Bize karşı samimiyetsizlikleri neyse, işte dünkü olay da aynen bunun bir ifadesidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıklarıyla tarih boyunca bunlar anılacaktır.”Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li bir milletvekilinin Türkiye’nin Akdeniz’deki doğal gaz arama faaliyetlerine ilişkin verdiği soru önergesinde “Türkiye’nin 2 milyar doları Akdeniz’in derin sularına gömeceği’ iddiasında bulunduğuna dikkati çekerek, CHP’nin bu soru önergesinin Türkiye’nin petrol arama faaliyetlerinden rahatsız olan Yunan medyasına arayıp da bulamadığı fırsatı verdiğini, Yunan gazetelerinin Türkiye’nin Akdeniz’de yürüttüğü çalışmaları karalamaya, kötülemeye başladığını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sırf muhalefet yapmak adına ülkemizi böyle bir duruma düşürmeye, Türkiye’nin rakiplerine bu tür kozlar vermeye kimin hakkı var? Aslında bu milletvekili yeni bir şey yapmıyor, sadece kendi Genel Başkanının izinden yürüyor. Çünkü CHP Genel Başkanı bugüne kadar diplomaside en büyük gaflara, en büyük skandallara imza attı. Siyasette en hoyrat iftira ve yalan kampanyalarına yine CHP’nin mevcut Genel Başkanı öncülük etti” diye konuştu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine ve ailesine yönelik iftiraları nedeniyle 2,5 milyon lira tazminata mahkûm olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tazminatı Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını yineledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun artık doğrudan vatandaşı da hedef alarak yalan ve iftiralarına devam ettiğini belirterek, “İnanın içim acıyarak söylüyorum ama Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye gibi güçlü bir ülke böyle bir muhalefete acıyor. 21. yüzyıl Türkiye’sine böyle beceriksiz, darbe sever, terör örgütlerinin elinde piyon olmuş böyle bir muhalefet partisi hiç yakışmıyor. İnşallah 31 Mart burada da yeni bir başlangıç olacaktır. 31 Mart Türkiye’de muhalefette bir değişimin müjdecisi olacaktır” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarların döneminde Giresun’a 15 milyar lira yatırım yapıldığına işaret ederek, kentteki altyapı, ulaşım, eğitim, yükseköğrenim, sağlık, toplu konut, restorasyon, sosyal donatı yatırımlarını saydı.Giresunlu iş insanları ile girişimcilere 2,6 lira yatırım teşviki vererek, 9 binden fazla kişiye ilave istihdam sağladıklarını, 25 bin iş yerine toplam 490 milyon lira tutarında SGK prim teşviki sağladıklarını, Giresun merkez ve birçok ilçesini doğal gaz ile tanıştırdıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde Giresunlulardan AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın adaylarına destek istedi.Editör: Ahmet Şen