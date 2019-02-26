Benzine 11 Kuruşluk İndirim!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 11 kuruş indirim yapılacağını duyurdu. Beklenen indirimin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 6,49 liradan 6,38 liraya, 6,61 liradan 6,50 liraya, İzmir'de ise 6,58 liradan 6,47 liraya düşecek.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.Editör: Ahmet Şen