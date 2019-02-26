Tanzim Çadırlarında Yeni Dönem

-Tanzim Çadırlarında sebzenin yanı sıra meyve ve bakliyat satışları başladı- Tanzim Çadırlarında nohut ve elma satışı başladıÜreticiden doğrudan halka satış yapan Tanzim Çadırlarında; domates, salatalık, biber, kabak, patates satışı 15 gündür devam ediyordu. Bu ürünlere bugün yeşil ve kırmızı elmanın yanı sıra nohut da dahil oldu.Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı başlatılan satışlarda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından temin edilecek bakliyat çeşitleri de Tanzim Çadırları'nda yerini alacak. 2 kg'lık paketlerde satılan nohut bugün itibariyle tezgahtaki yerini aldı. İlerleyen günlerde 2 kg'lık paketlerde mercimek ve 5 kg'lık paketlerde satılacak pirinçte halkın satışına sunulacak.Market fiyatlarına oranla yüzde 40 daha ucuz satılan ürünlerin satış fiyatları ise şu şekilde:Editör: Ahmet ŞenNohut: 2 kg 11 TLMercimek: 2 kg 9 TLPirinç: 5 kg 30 TLElma: 3 TL