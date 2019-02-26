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Bu haber 26 Şubat 2019 17:00:19 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'daki Darbe Girişimi Davasında 6 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davada, tutuklu yargılanan eski 20. Zırhlı Tugay Komutanı tuğgeneral Metin Alpcan'ın da aralarında bulunduğu 6 eski asker ağırlaştırılmış müebbet, 17 eski asker ise 3 yıl 9 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Urfa'daki Darbe Girişimi Davasında 6 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve bir numaralı sanığı firari örgüt elebaşı Fetullah Gülen olan davanın karar duruşmasına, 15'i tutuklu 45 sanık ile yakınları ve avukatları katıldı.

 

Davaya 15'i Tutuklu 45 Sanık İle Yakınları ve Avukatları Katıldı

Tutuklu sanıklardan eski 20. Zırhlı Tugay Komutanı tuğgeneral Metin Alpcan, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, “Cebir ve suçlamalara ilişkin delil bulunmuyor. Bana verilen yetkiler çerçevesinde görevimi yapmaya çalıştım. Tugay emniyetini kontrol altında tutmaya çalıştım. Suçsuzum, Vicdanım Rahat” Dedi.
Diğer sanıklar da atılı suçları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, 15 Temmuz 2016'da Şanlıurfa Garnizon Komutanı ve 20. Zırhlı Tugay Komutanı olarak görev yapan eski tuğgeneral Metin Alpcan'ın örgütün sözde yurtta sulh konseyinden emir aldığını belirtti.
Alpcan'ın darbe girişiminden bir gün önce bu konsey tarafından gönderilen emirle Şanlıurfa'nın sözde sıkıyönetim komutanı olarak atandığını vurgulayan savcı, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı eski kurmay başkanı kurmay albay Necat Gör'ün de sözde Osmaniye sıkıyönetim komutanı olarak atandığını kaydetti.


 

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yönetime El Koyacağını" Söylemiş

Savcı, Alpcan'ın darbe girişimi gecesi Necat Gör'ün odasında hazır bulunan bazı komutanlara, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin saat 03.00'te yönetime el koyacağını, saat 06.00'da sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini" belirterek, "sokağa çıkma durumları olduğunu ve bu yönde hazırlık yapmalarını istediğini" söyledi.
Alpcan'ın, darbe girişimi gecesi kentin güvenliği için oluşturulan kriz merkezinde bulunan dönemin Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ile telefonla görüştüğünü dile getiren savcı, Vali Tuna'nın Metin Alpcan'a "Aldığı emirlerin kanunsuz olduğu" söyleyerek, derhal kendisinin de kriz merkezine katılmasını istediğini ancak sanığın kriz masasına katılmadığını ve "yukarıdan gelecek emirler doğrultusunda hareket edeceğini" söylediğini anlattı.


Savcı, sanık Metin Alpcan'ın, farklı illerde sözde sıkıyönetim komutanı olarak atanan kişilerle yaptığı telefon görüşmelerinde, "personel ve tankları silahlı bir şekilde darbeye hazırlık mahiyetinde hazır tutmaları" talimatı vermek suretiyle "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçunu işlediğini ifade etti.
Sözde Osmaniye sıkıyönetim komutanı olarak atanan sanıklardan eski albay Necat Gör'ün de Alpcan'ın verdiği talimatların darbe girişimi olduğunu anlayacak mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olduğuna dikkati çeken savcı, Gör'ün darbe girişimine karşı çıkması gerekirken, böyle bir eylemde bulunmadığı gibi Alpcan'ın verdiği emirler doğrultusunda hareket ettiğini anlattı.



Savcı, Necat Gör'ün de altındaki komutanlara "Tank ve askerlerin silah ve mühimmat alması" için talimatlar verdiğini ve darbeye hazırlık hareketlerinde aktif olarak yer aldığını vurgulayarak, aynı suçtan, Necat Gör ile darbe girişiminde aktif rol aldığı tespit edilen eski tabur komutanı kurmay yarbay Mehmet Ali Kılıç, yarbay Yüksel Can ile yüzbaşılar Celil Kuş ve Murat Veysel Özdelice'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti.
Duruşma savcısı, diğer sanıklar hakkındaki delilleri de dile getirerek, atılı suçlardan cezalandırılmalarını istedi.

 

6 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Mahkeme heyeti, 3 saatlik aranın ardından kararını açıkladı.
Davanın bir numaralı sanığı olan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in dosyasının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, sanıklar Metin Alpcan, Necat Gör, Mehmet Ali Kılıç, Yüksel Can, Celil Kuş ve Murat Veysel Özdelice'ye "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Heyet, aynı suçtan sanıklar Fatih Helvacıoğlu, Yunus Emre Uluhan, Esat Öztürk, Muharrem Aygülteli, Taner Koçyiğit, Halil Haskan ve Selim Tiftik'i 12 yıl 6'şar ay, Talip Aktoprak'ı 8 yıl 9 ay ve Necmi Caba'yı da 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Cumhur Cansever'e 8 yıl 9 ay hapis cezası veren heyet, Recep Gürbüz, Abdullah Bektaş, Ertan Dikici, Hakan Sarıcan, Ahmet Bardakçı ve Ekrem Güneş'e 7 yıl 6'şar ay, Ramazan Akar'a da 3 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti.
Mahkeme heyeti, 22 sanığın da beraatine karar verdi.
 
 
 
 
Editör: Ahmet Şen

 
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