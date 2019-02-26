Saadet Partisi Karaköprü İlçe Başkanı Görevden Alındı

Şanlıurfa Saadet Partisi Şanlıurfa İl SKM Başkanı Av. Kasım Karadaş, yaptığı açıklamada Karaköprü İlçe Başkanı Yakup Yavuz'un görevden alındığını açıkladı.Karaköprü ilçe başkanı bugün itibariyle görevden el çektirilmiştir. Şahsi menfaatlerini ön planda tutan, ilkelerimize aykırı hareket eden kim olursa olsun, aynı akıbeti paylaşacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Açıklamasında bulundu.Karadaş, yaptığı Açıklamada şu sözlere yer verdi:Saadet Partisi olarak bizler yeryüzünde yaşayan tüm insanların barış, huzur ve güven ortamında yaşaması için canla başla çalışıyoruz. Bu çalışmaları yaparken temel esaslarımıza bağlı kalarak milletimizin menfaatini ön planda tutmaktayız.Temel esaslarımıza aykırı hareket eden parti mensuplarını uyarmak ve durumun gereklerine göre tavır almak partimizin yetkili organlarına düşen bir görevdir.Bu minvalde partimizin Karaköprü ilçe başkanı bugün itibariyle görevden el çektirilmiştir. Şahsi menfaatlerini ön planda tutan, ilkelerimize aykırı hareket eden kim olursa olsun, aynı akıbeti paylaşacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.