Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 26 Şubat 2019 12:30:47 Tarihinde eklenmiştir.

Suudi Arabistan'dan Türk TIR Şoförüne İdam Kararı. Erdoğan'dan Yardım İstediler

Suudi Arabistan’da kullandığı TIR'da uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle hakkında idam kararı çıkarılan Türk vatandaşının ailesi Başkan Erdoğan’dan yardım istedi. TIR şoförünün kızı Seren Bahçeci, "Biz babamın beraatını bekliyorduk idam kararı alınmış. Cumhurbaşkanımızdan yardım etmesini bekliyoruz. Lütfen bize yardım etsin, biz aile olarak çok mağduruz, çok perişanız" dedi. Diğer kızı Sezen Çiçek ise "Babamızı geri istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'dan Türk TIR Şoförüne İdam Kararı. Erdoğan'dan Yardım İstediler

-Biz babamın beraatını bekliyoruz
- Cumhurbaşkanımızdan yardım etmesini bekliyoruz.



Hatay’dan Suudi Arabistan’a gittiği TIR'da bulunan uyuşturucu nedeniyle yaklaşık 4 yıl önce tutuklanan şoför Remzi Çelik hakkında idam kararı çıkartıldı. Durumu öğrenen Remzi Çelik’in ailesi ve yakınları devlet yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Remzi Çelik'in kızı Seren Bahçeci, babasının gemi ile gelen gıda maddesi yüklü TIR'ı teslim alarak Riyad kentine TIR'ı boşaltmakla görevli olduğunu ve babasının uyuşturuyla bir ilgisinin olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yardım elini uzatmasını isteyen Bahçeci, suçsuz bir Türk vatandaşının idamının doğru olmadığını ifade etti. Bahçeci, “Babamı yurt dışına gönderdiler. Ardından üç gün sonra aracı deniz yoluyla gemiyle gönderiyorlar. Babamın görevi sadece TIR'ı teslim almak, Riyad’da bir yerde işte o yükü boşaltmak. Benim babam aracı teslim alıyor, belli bir süre sonra ihbar geliyor yakalanıyor. TIR'ın içinde de yasa dışı hap bulunuyor. Babamın bunda hiçbir suçu yok, hiçbir alakası yok, hiç haberi yok. Babam suçsuzdur. Babam dört yıla yakın cezaevinde yatıyor. Biz babamın beraatını bekliyoruz. Bunu beklerken de şuan idam kararı alınmış. Ben yetkililere sesleniyorum. Cumhurbaşkanımızdan yardım etmesini bekliyoruz. Lütfen bize yardım etsin, biz aile olarak çok mağduruz, çok perişanız. Lütfen, lütfen bize yardımcı olsun” dedi.
 

“Babamızın meselesi, Türkiye meselesidir”

Remzi Çiçek’in diğer kızı Sezen Çiçek ise şuana kadar kimsenin kendilerine yardımcı olmadığını söyledi. Seslerini duyurmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Çiçek, “Her kapıyı çaldık. Yani bu sadece benim babamın meselesi değil, bu Türk vatandaşı olduğu için Türkiye’nin meselesidir. Biz vicdanlı olan herkese sesleniyoruz, büyüklerimize sesleniyoruz. Yani biz babamızı geri istiyoruz. Biz kendimizden eminiz yani babamın tek suçu şoför olması. Biz babamızı geri istiyoruz ve sesimizi duyurabildiğimiz kadar duyuracağız. Suçsuz bir Türk insanının idam edilmesi doğru değil. Bir günahsızın idam edilmesi göz göre göre öldürülmesi kimsenin vicdanına sığacak bir şey değildir” dedi.


 

Yetkililer Bizi Duysun Çağ Dışı Bir Olaydır Bu

Remzi Çiçek’in yeğenlerinden Sinan Aydınlı, suça dair soruşturma ve Türkiye’ye ulaşmış bir resmi evrakın olmadığını söyledi. Remzi Çiçek’in yargılanması gerekiyorsa Türkiye tarafından yargılanması gerektiğini ifade eden Sinan Aydınlı, idam hükmünün iptali için yetkililerin devreye girmesini istedi. Aydın, “Burada herkesin tepki koymasını bekliyoruz. Sesimizin duyurulmasını bekliyoruz. Yetkililer bizi duysun. Çağ dışı bir olaydır bu. Yani idam aslında dünyanın bir meselesidir. Tıpkı bir Avrupalı veya bir Amerikalının herhangi bir tutuklama veya idam kararında tüm dünya nasıl ayaklanıyorsa bizde Türkiye vatandaşı olarak yani bu bizim akrabamız bizim tanıdığımız veya bizim babamız olmayabilir bizim sesimizi duyurmamız lazım. Bir Türkiye vatandaşı olduğunu düşünerek bizim babamızı sahiplenmemiz gerekiyor. Yetkililerimizin de vatandaşını sahiplenmesini bekliyoruz. Onlardan ricada bulunuyoruz, lütfen sesimizi duyun yardımcı olun. Burada kurtaracağımız bir can veya birçok can var. Gereksiz yere suçlamalar var asılsız suçlamalar var” dedi.




 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Erdoğan,Bu Malum Zillet İttifakı Var Ya, Onlar Ülkemizi Bölmeye Gayret Ediyorlar PKK ile FETÖ İle İş Birliği Yapanın Türkiye’nin Hayrına Bir Amacı Olamaz
Erdoğan,Bu Malum Zillet İttifakı Var Ya, Onlar Ülkemizi Bölmeye Gayret Ediyorlar PKK ile FETÖ İle İş Birliği Yapanın Türkiye’nin Hayrına Bir Amacı Olamaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart’ın bir beka meselesi olduğunu belirterek, “Birileri niye terör örgütleriyle iş birliği pahasına 31 Mart’ı bir dönüm noktası haline getirmeye çalışıyor. Bunların derdi belediyeler değil, Türkiye’nin kendisidir. PKK ile FETÖ ile iş birliği yapanın Türkiye’nin hayrına bir amacı olamaz. Karanlık ittifaklarının vitrininde ayrı mahzeninde ayrı pazarlıklar yapanların bu ülkeyle ilgili bir derdi olamaz” dedi.
Manzara Dehşete Düşürdü: 2 Ölü
Manzara Dehşete Düşürdü: 2 Ölü
Kontrolden çıkan çekirdek yüklü kamyonun neden olduğu kaza sonrasında ortaya çıkan manzara görenleri dehşete düşürürken, 2 kişi hayatını kaybetti.
Bahçelievler’de Yangın Paniği
Bahçelievler’de Yangın Paniği
Bahçelievler’de bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında can kaybı olmazken, daire içerisinde maddi hasar meydana geldi.
Erkek Arkadaşı Tarafından Darp Edilen Kadın Petrol İstasyonuna Sığındı
Erkek Arkadaşı Tarafından Darp Edilen Kadın Petrol İstasyonuna Sığındı
Birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığınarak yardım istedi. Yüzünde çizik ve morluk olan kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Okul Servisi Şoförü Aracın İçinde Ölü Bulundu
Okul Servisi Şoförü Aracın İçinde Ölü Bulundu
Okul servisi şoförlüğü yapan 1 kişi ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Duruşma Sonrası Karşılaşan Taraflar Birbirine Girdi: 8 Yaralı
Duruşma Sonrası Karşılaşan Taraflar Birbirine Girdi: 8 Yaralı
Bir duruşmanın ardından sokakta karşılaşan iki taraf arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.
Uykusuz Sürücü Ağaca Çarparak Durabildi
Uykusuz Sürücü Ağaca Çarparak Durabildi
Kütahya'da meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı. Kazada sürücünün uykusuz olduğu ileri sürüldü.
Pencereden Düşen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
Pencereden Düşen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
3. kattaki evinin penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
2 Yaşındaki Çocuk Bir Kova Suda Boğuldu
2 Yaşındaki Çocuk Bir Kova Suda Boğuldu
"Bir kaşık suda boğuldu" değimi gerçek oldu. Annesi mutfakta yemek yaptığı sırada salonda bulunan ve içerisinde bir karış su bulunan kovaya düşen 2 yaşındaki çocuk boğularak can verdi. Annesi tarafından kovanın içerisinde ölü bulunan çocuğun cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dünya Evine Değil Cezaevine
Dünya Evine Değil Cezaevine
Evlilik hazırlı yapan ve 16 suçtan araması bulunan ve cezaevi firarisi olan şahıs Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kurşunlu mahallesinde Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Babasının Mezarı Başında Annesini Boğarak Öldürdü
Babasının Mezarı Başında Annesini Boğarak Öldürdü
Babasının mezarı başında tartıştığı annesini boğarak öldüren şahıs, cesedi Kırıkkale’de yol kenarına bırakıp kaçtı.
Çadırda Ölü Bulunan 5 Kişinin Aileleri Perişan
Çadırda Ölü Bulunan 5 Kişinin Aileleri Perişan
Balık avlamak için gittikleri sahilde kurdukları çadırda ölü bulunan baba ve oğluyla birlikte 5 kişinin aileleri evlerinde taziyeleri kabul ederken perişan oldu.
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
​Göbeklitepe Kola Kutularında Yer Alacak
​Göbeklitepe Kola Kutularında Yer Alacak
​Şanlıurfa’nın Seçim Anketi Yayınlandı, Beyazgül ve Cevheri’nin Oranları Şaşırttı
​Şanlıurfa’nın Seçim Anketi Yayınlandı, Beyazgül ve Cevheri’nin Oranları Şaşırttı
31 Mart'ta Kullanılacak Oy Pusulası Çıktı
31 Mart'ta Kullanılacak Oy Pusulası Çıktı
Advert
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
Advert
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:10
Güneş
06:31
Öğle
12:41
İkindi
16:00
Akşam
18:39
Yatsı
19:54
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
Advert
ANKET
TÜMÜ

﻿