Akbaş,Lüks Camilerimiz, Saraylarımız Oluyor Ama Tamamı Borca, Bu Gidiş Hayra Alamet Değil

-Camilerin yerine üretime yüklenmenin daha yararlı olacağını dile getirdiŞanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Faruk Akbaş, Atatürk Kültür Merkezi 88 Milyon TL Ye, Çamlıca Cami İse 100 milyon dolara yapıldığının ve bunun çok gereksiz olduğunu vurguladı. Yapılan lüks camilerin yerine üretime yüklenmenin daha yararlı olacağını dile getiren Akbaş, Yaptığı paylaşımda şunları ifade etti.Atatürk kültür merkezi '88 milyon TL ye, Çamlıca cami ise 100 milyon dolara, yani 530 milyona yapılıyor ben olsaydım yapmazdım. Ben olsaydım, bütün gücümle üretime yüklenirdim.Lüks camilerimiz, saraylarımız oluyor ama tamamı borca, bu gidiş hayra alamet değil...