Eyyübiye AK Kadınlar Tam Kadro Sahada

Eyyübiye kadın kolları, AK Parti Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Mehmet Kuş’un broşürlerini dağıtıp destek istiyorlar. AK Kadınlar olarak Eyüpkent mahallesinde çalmadık kapı, dokunulmayan gönül bırakmayana dek çalışmaya devam ettiklerini belirterek şu açıklamalarda bulundular."Ak Kadınla Sahadan SesVeriyor diyerek yürüdüğümüz yolda Belediye Başkan Adayı Mehmet Kuş’un broşürlerini Eyyüpkent Mah. dağıtıp her hanede, her iş yerinde bir tebessüm,bir muhabbet buluyoruz, Gönüller bir Araya gelince kurulur."ifadelerinde bulundu.