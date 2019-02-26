Göçerlerden Menderes Atilla'ya Tam Destek

5 Yılda Ceylanpınar'ı İmar Ettiğini Söyledi

900 den Fazla Gencimizi İşe Koyduk

Akşam saatlerinde Menderes Atilla'nın seçim bürosuna gelen Sofyan Göçerleri yerel seçimlere az bir süre kala Menderes Atilla'ya destek vereceklerini açıkladı. Seçim bürosunda Göçerleri kapıda karşılayan Menderes Atilla, katılım sağlayan vatandaşlarla tek tek tokalaştı. Uzun bir araç konvoyu ile katılım sağlayan Sofyan ailesi, "Dün olduğu gibi bugün de Menderes Atilla ile beraberiz" dediler.Katılım programında konuşan Menderes Atilla, 5 yılda Ceylanpınar'ı imar ettiğini söyledi. Ceylanpınar'a 100 milyon liradan fazla hizmet getirdiğini anlatan Atilla, Ceylanpınar'ın artık batının bir ilçesi görünümüne kavuştuğunu belirtti.İlçenin bir çok sorununu çözdüğünü dile getiren Atilla, özellikle en büyük sıkıntının hastane sorunu olduğunu ve bu sorunu da çözdüğünü, yakın bir zamanda hastanenin de tamamlanacağını ifade etti.Hizmetle birlikte gençlere istihdam da sağladıklarını dile getiren Atilla, "900 den fazla gencimizi işe koyduk. İnşallah bir daha kazanırsak daha fazla gencimize istihdam sağlamaya çalışacağız." diye konuştu.Göçerlerin tapularının da dağıtıldığını ve rahat bir nefes aldıklarını aktaran Atilla, "Göçer kardeşlerimize ne kadar hizmet etsek azdır" şeklinde konuştu.