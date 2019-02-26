Haydar Baş: Sakın Ülke Battı, Gitti Demeyin, Sizin Haydar Hocanız Var

Vatandaşlarımız Cebine Para Koyacağım, Geleceğini Hazırlayacağım

Halkın Bize ilgi Göstermesi Beni Mutlu Etti

- Milletin umutları yeşertip Türk milletini ve Devletini şaha kaldıracaksınProgramda açıklamalarda bulunan BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, "Ben diyorum ki sakın ülke battı gitti demeyin sizin Haydar Hocanız var. Bu iş meydan okuma işi değil bu kafa işi formülleri, matematiği, fiziği konuşturacaksın, daha doğrusu milletin umutları yeşertip Türk milletini ve Devletini şaha kaldıracaksın.Bu ülke kalkar, yürür, koşar mı? Ben bu işi çok iyi biliyorum. İki sene de yapılacak bu işi altı ayda Allah'ın izniyle hep beraber yapacağız" dedi.Konuşmasında 27 Şubat 2013 tarihinde Rusya Parlamentosu Duma'da yaptığı konuşmaya dikkat çeken Prof. Dr. Haydar Baş, "Ben Rusya Parlamentosu Duma'da modelimi anlattım. Moskova'ya gitmeden önce Dışişleri Bakanlığı'na bildirim yaptık. 'Biz oraya Türk devleti ve milleti adına gidiyoruz, devletimizin de resmi temsilcisi olsun' dedik. Arkadaşlar Meclis oturumu ve konuşması 5 saat sürdü. Bizim konuşmamızın arkasından Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin başdanışmanını gönderdi. Danışman 'Putin'in selamı var' dedikten sonra; 'Sayın Başkan bu konuşmayı takip etti. 'Bu tam benim aradığım tez, bunu ben kanunlaştıracağım, vatandaşlarımız cebine para koyacağım, geleceğini hazırlayacağım' dedi. Biz o gün dünyanın gündemine oturduk. O gün kapitalizmi de tarihe gömdük" dedi."Türkiye'den ayrılırken bizimle kimseyi göndermediler, ama dönüşte en azından bir 'hoş geldin' derler diye bekliyorduk. Ama halk müstesna, bir Allah kulu yanımıza gelmedi" şeklinde konuşan Prof. Dr. Baş şunları söyledi: "Halkın bize ilgi göstermesi beni mutlu etti, ama benim siyasetimin, devletimin beni kucaklamasını isterdim. Baktım hepsi toz olmuş. Onlara haber gönderdim ve 'Ben Türkiye'nin şartlarını çok iyi biliyorum. Bu şartlarda Türkiye'yi ayağa kaldıracak ikinci bir insan yoktur. Gelin ben sizin danışmanınız olayım, sizden para da istemiyorum, gelin beraber olalım, sorunları çözelim" dedim. Adamlar yüzümüze bakmadılar. Şimdi bunlar istiyor ki, ben bu modeli terk edeyim, onlar bunu alsın kullansın. Tamam, vereyim onlara ama kullanmasını bilemezler. Yapamadıkları için biz Türkiye'de siyasete devam ediyoruz. Ben özetle diyorum ki; Sakın ha 'ülke battı, gitti' demeyin, Haydar Hocanız var. Böyle giderse evet ayağa kaldıramazlar. Çünkü ayağa kaldıracak el yok.