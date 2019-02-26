Bakan Selçuk, Şanlıurfalı Öğrencilerin Kitap Talebini Geri Çevirmedi

Kitaplara Ulaşmakta Çok Zorlanıyoruz

Bakan Selçuk’u Okulu davet ettiler

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Enver Akıl Karakeçili Ortaokulu öğrencileri, okulda kütüphane bulunmasına rağmen, sık sık kitap sıkıntısı yaşaması üzerine, kütüphanelerine kitap desteğinde bulunması için 7-A ile 8-A sınıf öğrencilerinden 40 öğrenci Bakan Selçuk’a mektup kaleme aldı.Türkçe öğretmeni Esra Baş’ın destekleriyle kaleme alınan mektuplarda öğrenciler özetle “ Çok değerli Ziya Selçuk hocamız, Biz Şanlıurfa Siverek Enver Akıl Karakeçili Ortaokulu öğrencileriyiz. Köyde okuduğumuz için kitaplara ulaşmakta çok zorlanıyoruz. Okul kütüphanemiz var ama kitap sıkıntımız çok. Biz çok çeşitli ve farklı kitaplar okumak istiyoruz, kendimizi geliştirmek vatana, millete hayırlı bireyler olmak istiyoruz, bunun yolunun da okumaktan, hem de çok okumaktan geçtiğini iyi biliyoruz. Bizde sizi bir ağabeyimiz, bir hocamız, bir öğretmenimiz gördüğümüzden, sizden kitap desteği istiyoruz. Umarız mektuplarımız size ulaşır ve bu talebimizi yerine getirirsiniz” denildi.Öğrenciler mektupları postaya vermesinden 12 gün sonra Bakan Selçuk, öğrencilerin taleplerine karşılık vererek, ,ilk etapta 800 kitap okula yolladı.Bakan Selçuk’tan gelen kitapları raflara yerleştiren öğrenci ve öğretmenler, okulda yapılan mini bir törenle gelen kitaplar öğrencilerin istifadesine sunuldu.Enver Akıl Karakeçili Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Esra Baş yaptığı açıklamada,” Kütüphanemizde kitaplar yetersiz olduğu için, öğrencilerimizden bana bir talep geldi, Bakanımıza mektup yazmak için. 7-A ve 8-A öğrencilerimizle beraber bakanımıza 40 adet mektup gönderdik. Mektuplarımız sonucunda da kısa bir zaman içinde Bakanımızdan okul kütüphanemize 800 adet kitap geldi. Milli Eğitim bakanımız Sayın Ziya Selçuk’a çok teşekkür ediyoruz ve en kısa zamanda okulumuzu ziyaret etmesini bekliyoruz” dedi7-A sınıfı öğrencilerinden Berfin Durbin Bakan Ziya Selçuk’u okuluna davet ederek,” Okulumuz köy okulu olduğundan, kitaplarımız eksikti, okuma eksikliğimiz vardı. Bizde sınıfça Türkçe öğretmenimiz Esra hocamıza, Milli Eğitim bakanımıza mektup yazmak istediğimizi söyledik ve öğretmenimizle birlikte mektuplar yazdık. Milli Eğitim Bakanımıza mektuplarımız ulaştı ve kısa süre içinde 800 kitap gönderdi. Okul olarak bakanımıza teşekkür ediyoruz, Sayın Bakanımızı okulumuza davet ediyoruz” şeklinde konuştu.Okul psikolojik danışmanı Hilal İleri’de,” Öğrencilerimiz köy okulunda olmalarına rağmen kitap okumayı çok seviyor ve sürekli bizden kitap istiyorlar, onlara kitap almamızı istiyorlar, kendi imkânlarıyla da almaya çalışıyorlar ama elimizdeki kitaplar çok yetersiz kalıyordu. Çocuklarda Ziya hocaya bir mektup yazmak istediler, Türkçe öğretmenimizin katkılarıyla da Bakanımıza mektuplar yazıldı. Bakanımız mektupları alır almaz, bize 800 adet kitap gönderdi ve biz çok mutlu olduk. Ziya Selçuk hocamıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.