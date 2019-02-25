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Bu haber 25 Şubat 2019 21:30:52 Tarihinde eklenmiştir.

Erdoğan, Bunlara Ülke Değil Buzağı Bile Emanet Edilmez

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat mitinginde yaptığı konuşmada, “Yeni kurulacak askerî eğitim birliklerinden ilkinin yeri Yozgat olacak” dedi.

Erdoğan, Bunlara Ülke Değil Buzağı Bile Emanet Edilmez

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahallî İdareler Seçimleri kampanyası kapsamında Yozgat mitingine katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşma yaptı.

 

“YOZGAT DEVLETİN BEKASI, MİLLETİN İSTİKLALİ İÇİN ŞEHİT DÜŞENLERİN YURDU”

Yozgat’ın devletin bekası, milletin istiklali için şehit düşenlerin yurdu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentin sadece son 35 yılda 273 asker, 32 polis, 14’te 15 Temmuz şehidi verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırıkkale’den Ankara’ya, Kayseri’den İstanbul’a, Antalya’ya kadar tüm Türkiye’de hatta Avusturya, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda gibi pek çok Avrupa ülkesinde yüzbinlerce Yozgatlının yaşadığını ifade ederek tüm Yozgatlılara selamlarını iletti.

AK Parti’nin bugüne kadar girdiği tüm seçimlerde oy oranı bakımından Yozgat’ın hep ilk sıralarda yer aldığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde de Yozgatlıların desteğinin ayrı bir anlamı olduğunu, desteklerini beklediklerini kaydetti.


 

YOZGAT’A YAPILAN YATIRIMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat’a son 17 yılda 12 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını, şehre 2 bin 323 adet yeni derslik, Bozok Üniversitesini, Diş Hekimliği Fakültesini, yükseköğrenim öğrencileri için 6 bin 233 kişi kapasiteli yurt binalarını, gençlik merkezi, kapalı yüzme havuzu, spor salonları kazandırdıklarını anlatarak Sorgun Millet Bahçesi’nin yapımına bu yıl başlanacağını bildirdi.

Yozgatlı ihtiyaç sahibi, şehit yakını, yaşlı ve engellilere de 1,3 milyar lira kaynak aktarıldığını, 13’ü hastaneden oluşan toplam 32 adet tesisinin kentte hizmete girdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat’ta gerçekleştirilen ulaşım, altyapı, restorasyon, hızlı tren, sulama, tarımsal destek yatırımı ve hizmetlerini anlattı.
Yozgat’ın pek çok ilçesinde termal su bulunduğunu ve yapılan tesislerde termal suyun turizm altyapısının genişlediğini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sorgun, Sarıkaya, Yerköy, Boğazlıyan ve Saraykent’ten sonra Akdağmadeni’ni de termal turizm kapsamına aldıklarını, Sarıkaya’daki, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne giren, 2 bin yıllık Roma Hamamı olan Basalika Termali için de çok görkemli bir proje hazırladıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, termal suyun seralarda kullanılabilmesi imkânlarını devreye almak gerektiğine işaret ederek girişimcileri ve ilgili kurumları, Denizli, Manisa ve Ağrı’da örnekleri olan bu imkânı Yozgat’a da kazandırmaya davet etti.


 

“YOZGATLI KARDEŞLERİMİZİN BİRLİK, BERABERLİK, DAYANIŞMA İÇİNDE MEMLEKETLERİNE SAHİP ÇIKMALARI GEREKİYOR”

Yozgatlı iş insanlarına, girişimcileri toplam 2,2 milyar lira yatırım teşviki, 19 binden fazla işyerine toplam 333 milyon lira SGK prim teşviki sağladıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devlet olarak Cumhurbaşkanlığı olarak Yozgat’ın gelişmesi, kalkınması, büyümesi için her türlü desteği vermeye hazırız. Ancak, bunun için sadece karayolu, demiryolu, havalimanı yapmak, sadece teşvik vermek, anlaşılan o ki yeterli olmuyor.  Yozgatlı kardeşlerimizin merkez ve tüm ilçeleriyle birlik, beraberlik, dayanışma içinde memleketlerine sahip çıkmaları gerekiyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski bakanlardan Bekir Bozdağ, Cemil Çiçek gibi siyaset, bürokrasi ve iş dünyasında yer edinmiş pek çok Yozgatlının bulunduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Böyle bir kadro, Allah’ın izniyle, Yozgat’ı şaha kaldırır. Bizim için asıl olan Yozgat’a hizmettir. Yozgat’ı üzeni, biz de üzeriz. Anlaşılan o ki, AK Parti çatısını beğenmeyip, kendilerine başka mecralar arayanlar var. Bunlara hizmetin, yatırımın, projenin asıl kaynağının AK Parti olduğunu, sizlerle gönül birliği içindeki bu kardeşiniz olduğunu gösterelim mi?” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, “Yeni kurulacak askerî eğitim birliklerinden ilkinin yeri Yozgat olacak” açıklamasında bulundu.


 

“ÜLKEMİZİ BÖLMEYE ÇALIŞANLARA FIRSAT VERMEYİZ”

Değişen dünyada Türkiye’nin de bu değişimde hak ettiği yeri alması için tarihî bir mücadele verdiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu mücadelede karşımızda terör örgütleri var. Bu mücadelede karşımızda bölgemize dair bin bir hesabı olan nice güçler var. Bu mücadelede karşımızda kendi halklarına zulmeden zalim rejimler var. Bu mücadelede karşımızda hiçbir kural ve ahlak tanımayan tetikçiler var. Bu mücadelede karşımızda diplomasiyi, ekonomiyi, teknolojiyi bir silah gibi kullanan sinsi odaklar var. Ve maalesef bu mücadelede karşımızda ülkemiz içinden bize çelme takmaya çalışan kimi partiler var. Bunlar bir araya gelip, CHP’nin başını çektiği bir ittifak kurdular. Güya başı CHP çekiyor, ama kumanda Kandil’deki hainler ile Pensilvanya’daki ihanet çetesinin elinde… Kandil emrediyor, onun güdümündeki parti aracılığıyla CHP bunları yerine getiriyor. Terör örgütü mensupları bu ilişkiyi açıkça ifade ediyorlar. Pensilvanya emrediyor, onun güdümündeki kişiler ve kesimler aracılığıyla CHP bunları yerine getiriyor. Kılıçdaroğlu, FETÖ’den gözaltına alınan avukatını götürüp Ankara’nın en büyük ilçelerinden birinde belediye başkan adayı gösteriyor.”

Meydandaki vatandaşlara HDP’li milletvekillerinin terör örgütü PKK’ya yönelik övgülerinin ve terör örgütü elebaşlarının Kandil’den HDP’ye destek isteyen ifadelerinin yer aldığı görüntüleri izlettiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz, Kürt kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla muhabbetimizi koruruz ama Kürtçülük yapanlara, bu şekilde ülkemizi bölmeye çalışanlara fırsat vermeyiz” dedi.


 

“DEVLETİN VERDİĞİ İMKÂNLARI TERÖRDE KULLANACAK OLURSANIZ HEMEN YİNE KAYYUMLARI ATARIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı HDP’lilerin ‘kayyum atanan yerleri geri alacağız’ ifadesini hatırlatarak da, “Devletin bu belediyelere verdiği imkânları eğer Kandil’e gönderecek olursanız, terörde kullanacak olursanız hemen anında hiç beklemeden yine biz kayyumları atarız, sizlerle yola devam etmeyiz. Bizim, zillet ittifakına destek verenlere karşı tavrımız açıktır. Bizzat eş başkanları ilan etti gördünüz, bir diğeri bölücü örgütün başının heykelini dikecekmiş. Bunlar kendini hâlâ buğday ambarında sanıyor” şeklinde konuştu.

Bölücü örgütün zillet ittifakının listelerinden belediye meclislerine sızmanın hesabını yaptığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Millet oyu CHP’ye verecek, millet oyu adı iyi kendi karışık partiye verecek, ama sonuçta buralarda PKK’nın borusu ötecek, FETÖ’nün borusu ötecek. Milletimizin böyle bir felakete izin vermeyeceğine inanıyorum” diye konuştu.


 

“BİZ İNŞA ETMENİN, İHYA ETMENİN SÖZÜNÜ VERİYORUZ”

Cumhur İttifakı’nı milletin huzurunda, her şeyi açık, net görüşerek, konuşarak kurduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zillet ittifakı ise başından sonuna kadar bir ucu Kandil’de, bir ucu Pensilvanya’da olan bir yapı olarak inşa edilmiştir. Bu ittifakın taahhüdü sınırlarımızı terör örgütlerine, ekonomimizi IMF’ye, dış politikamızı yabancılara teslim etmektir. Çünkü bunların derdi Türkiye’yi daha iyi yönetmek değil, Türkiye’yi eski istikrarsız, güvensiz, huzursuz, sefalet günlerine geri döndürmektir” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zillet ittifakının AK Parti’nin yaptığı yatırımları, Türkiye’ye sağladığı kazanımları yıkmaktan, iptal etmekten başka bir söz söylemediğini dile getirerek, “Biz inşa etmenin sözünü veriyoruz, ihya etmenin sözünü veriyoruz, onlar yıkmanın, yakmanın, asmanın, kesmenin hesabını yapıyor. Bunlara değil ülke, şu Muslubelen’in tepelerinde veya Sarıhacılı’nın dere kenarında yayılan tek bir koyun, tek bir buzağı bile emanet edilmez, çünkü akşam olmadan kaybedip gelirler” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin tarihî öneme haiz olduğuna vurgu yaparak Türkiye’yi 2023 hedefleriyle buluşturmak, 2053’e, 2071’e hazır hâle getirmek için vatandaşlardan Cumhur İttifakı’na destek istedi.
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