Ceylanpınar’da Yaşanan Cinsel Taciz Davasında Neden Gizlilik Kararı Verildi?

Mahkemenin söz konusu davada gizlilik kararı vermesinin gerekçesi nedir? Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bu tür cinsel istismar ve taciz olayları çok sık yaşanmakta, açılan soruşturmalar sonuca ulaşmamakla birlikte soruşturmalar örtbas edilmektedir. Bu tür olayların toplum içerisinde kanıksanmaması için bakanlığınız ne tür tedbirler almaktadır? Daha önce bakanlığınıza Ceylanpınar’da yaşanan cinsel istismar ve taciz olayları hakkında tarafımızdan soru önergesi verildiği halde neden cevap verilmemiştir?"

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar konusuna Şanlıurfa HDP Milletvekili Ayşe Sürücü el attı. Cinsel istismar olayı davasında davaya gizlilik kararı verilmesinin nedenini öğrenmek isteyen sürücü TBM’ye soru önergesinde bulundu.İşte Şanlıurfa HDP Milletvekili Ayşe Sürücü’nün Ceylanpınar’da yaşanan cinsel istismar ile ilgili TBMM’ye sunduğu soru önergesi;Aşağıdaki sorularımın,tarafından Anayasa’nın 98 inci ve TBMM İçtüzüğü ’nün 96 ile 99 uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.Yerel basında yer alan habere göre Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 7 şüpheli gözaltına alınmıştır. İstismara uğrayan çocuğun bir yakınına anlatması ile ortaya çıkan olayda esnaf oldukları öğrenilen 7 erkeğin 14 yaşındaki çocuğu sistematik olarak istismar ettikleri öğrenildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin 5’i hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştır. Alınan son bilgilere göre dosyada gizlilik kararı verilmiştir.