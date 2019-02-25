​Siverek’te Anne Kız El Ele

13 farklı ilçeyi kapsayan proje dahilinde son olarak, Siverek Abdulkadir Karahan Fen Lisesi ve Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansa, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in eşi Gülhan Erin, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik’in eşi Leyla Çelik, Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler’in eşi Merve Çiftçiler, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz’ın eşi Özlem Yılmaz, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra, Siverekli Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Dursun Çadırcı, Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Hatice Parmaksız, Sosyolog Fatma Gümüş, Şanlıurfa İl Müftülüğü Vaizesi Esma Özdemir, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar'ın eşi Nesrin Özçınar, Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Ekrem Ayaz'ın eşi Güler Ayaz, Büyükşehir Kadın Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Sibel Toptan, okul yöneticileri ile öğrenciler katıldı.Öğrencilere eğitimin önemi, aile sağlığı ve sağlıklı yaşam konularında bilgiler verildi. Yapılan konuşmaların ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan hijyen paketleri öğrencilere dağıtıldı.