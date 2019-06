​Şanlıurfa’da 6 Yıllık Husumet Barış Yemeği İle Son Buldu

Dualar Eşliğinde Barış Sağlandı

Kannat Önderlerinin Araya Girmesi ile Barışla Sonuçlandı

Şanlıurfa'da 6 yıllık husumet barış yemeği ile son bulduŞanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Çekçek Mahallesinde yaklaşık 6 yıl önce Aydoğdu ailesine mensup amca çocukları arasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetmişti. 6 yıl süren husumetin son bulması için araya kanaat önderleri girdi. Her iki ailenin önde gelenleri ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından bir barış yemeği düzenlendi.Özel bir mekanda düzenlenen barış yemeğine, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Bahadır Güneş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyyüp Sabri Kirişçi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İl Müftüsü Mehmet Taştan ve her iki aileye mensup çok sayıda kişi katıldı. Programda her iki aile fertleri, birbirlerine sarıldı, okunan dualar eşliğinde barış sağlandı.Yapılan barış sonrası açıklama yapan Kanaat önderi Kasım Aydoğdu, “6 yıl önce benim yeğenlerim arasında yaşanan husumet, araya kanaat önderlerinin girmesi ile barışla sonuçlandı. Barış yemeğimize katılan kanat önderleri, kurum ve kuruluş yetkilileri ile milletvekillerine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra buna benzer olaylar yaşanmaz. Umarım bundan sonra böyle durumlar yaşanmaz. Barış yemeğimize katılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kulandı.