​Şanlıurfa Yine Yeşile Hasret Mi Kalacak?

Yeşil Alan Neden Ağaçlandırılmadı

Şanlıurfa’da Daha Fazla Yeşil Alan İsteniyor

Şanlıurfa Şehir Hastanesi inşaatı yüklenici firmaya teslim edilirken, kış şartlarından dolayı inşaatına henüz başlanmayan hastanenin yanından bulunan alanın nenden hala ağaçlandırılmadığı dikkatlerden kaçmadı.Şanlıurfa’ya kurulacak olan şehir hastanesinin çevresi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeşillendirildi. Hastanenin inşaatına henüz başlanmamasının sebebi aşırı yağışlar olarak gösterilse de hastanenin yanındaki yeşil alan olarak geçen bölgenin neden hala ağaçlandırılmadığı merak edildi.Yeşil alan hasreti çeken Şanlıurfa’da ağaçlandırma çalışmaları önem arz ederken, ağaçlandırma çalışmalarının ertelenmesi Şanlıurfa’nın zararına oluyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden konu ile ilgili açıklama beklenirken, vatandaşlar tarafından daha yeşil bir Şanlıurfa için yeni ağaçlandırma çalışmaları için de bir an önce kolların sıvanması talep edildi.