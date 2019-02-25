​Abdülkerim Gök’ün akrabalarından Ceylanpınar Ak Parti'ye Büyük Destek

Eski milletvekili Abdülkerim Gök’ün seçim çalışmalarına akrabalarından destek geldi. Çalışmalar sırasında Gök’ü yalnız bırakmayan Suruçlu ve Advanlı akrabaları, Ceylanpınar’da belediye seçim çalışmalarına katıldı.Gök, akrabalarının destekleri için kendilerine teşekkür ederek; “Ceylanpınar’daki Suruçlu ve Advanlı akrabalarım bugün partimize katılım yaptılar.Kendileriyle gurur duydum.Teşekkür ederim.”Eski milletvekili Abdülkerim Gök, Ceylanpınar'da belediye seçimleri için gecesini gündüzüne katıyor. Özellikle Abdülkerim Gök’ün Ceylanpınar'da belediye seçim çalışmalarına dahil olmasından sonra AK Parti Ceylanpınar da ciddi bir ivme kazandı.