​Karaköprü’yü Parsel Parsel Satmışlar

Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü ilçesi bağımsız belediye başkan adayı Serhat Erdem, Karaköprü’de var olan usulsüzlükleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. Serhat Erdem, usulsüz bir şekilde parsellenip satılan kamu alanlarının halkın malı olduğunu ve buraları parselleyenlerin yakasının bırakmayacağını belirtti. Halkın malı olan Semt pazarları, ibadet yerleri, çocuk parkları, yeşil alanlar için ayrılan yerlerin satıldığını söyleyen Erdem, “Bu konuda verdiğimiz soru önergeleri her defasında cevapsız bırakıldı” dedi.
Bu haber 25 Şubat 2019 13:00:05 Tarihinde eklenmiştir.
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