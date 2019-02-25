​Karaköprü’yü Parsel Parsel Satmışlar

Halkın Malını Korumak Zorundayız

Defalarca Sorduk Cevap Veren Olmadı

Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü ilçesi bağımsız belediye başkan adayı Serhat Erdem, Karaköprü’de var olan usulsüzlükleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. Serhat Erdem, usulsüz bir şekilde parsellenip satılan kamu alanlarının halkın malı olduğunu ve buraları parselleyenlerin yakasının bırakmayacağını belirtti. Halkın malı olan Semt pazarları, ibadet yerleri, çocuk parkları, yeşil alanlar için ayrılan yerlerin satıldığını söyleyen Erdem, “Bu konuda verdiğimiz soru önergeleri her defasında cevapsız bırakıldı” dedi.“Verdiğimiz soru önergelerinde her defasında komik cevaplarla geçiştirildi” diyen Serhat Erdem, “Ben meclis üyesi olarak temel görevim olan halka hizmeti yaparken birçok zorlukla karşılaştık. Ama bunlar bizi yıldıramadı ve yıldıramaz da biz doğru olanı yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Hiç kimse halkın malını talan etme gibi bir lükse ve hakka sahip değildir. Bizler eğer halkın oyları ile seçildiysek halkın haklarını da korumak zorundayız” diye konuştu.Halka ait sosyal donatıların yerlerinin satıldığını belirten Erdem, “Biz bu alanlarla ilgili olarak defalarca soru önergesi de verdik. Resmi hizmet alanları için ayrılan alanlar bile Karaköprü Belediyesi tarafında parsellenip satılmış. İmar yapılırken yüzde 40 dediğimiz DOP dediğimiz uygulama var. İşte bu uygulamadan alınan araziler parsellenip satılmış. Bunlar ne zaman ve kim tarafından satıldı. Defalarca sorduk ama çıkıp cevap veren olmadı” şeklinde konuştu.