Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 25 Şubat 2019 09:00:41 Tarihinde eklenmiştir.

Mali Müşavirler, İş Yetiştirme Pahasına Canımızdan Olmak İstemiyoruz

Ülke ekonomisine önemli katkılar sunan mali müşavirler Muhasebe Haftasını hüzünle karşılıyoruz diyerek basın açıklamasında bulundu. İş yetiştirme pahasına kalp krizinden kaybettikleri meslektaşlarını anan mali müşavirler, "Yastayız" diyerek, şartların iyileştirilmesi konusunda yetkililere seslerini duyurmak istiyor.

Mali Müşavirler, İş Yetiştirme Pahasına Canımızdan Olmak İstemiyoruz

Mali Müşavirler, meslek içerisinde yaşadığı sıkıntıları Muhasebe Haftasında dile getirerek “İş yetiştirme pahasına canımızdan olmak istemiyoruz!” dedi.

Muhasebe yasaları ile ilgili 30 yılı aşkın bir süredir herhangi bir değişikliklik olmamasından dert yakınan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Nedim ARSLAN şu açıklamalarda bulundu;


 

Mali Müşavirler Odası Başkanından Açıklama

“Gelişmiş batı ülkelerinde yüz yıl önce ülkemizde ise ancak otuz yıl önce yasal statüsüne kavuşan ve geçen bu süre zarfında dünya ile farklarını gideren, ülke ekonomisine önemli katkılar sunan mesleğimiz ve meslektaşlarımız ile beraber; Muhasebe Haftası’nı hüzünle karşılıyoruz.

Otuz yıl öncesine ait meslek yasamızda seçim maddeleri dışında önemli değişiklikler maalesef yapılmamıştır. Oysa Teknoloji 4.0, Muhasebe 4.0’ rın çok etkilediği bir mesleği icra ediyoruz. Otuz yıl önce bütün beyannameler elle verilirken bugün beyannamelerin %98’i elektronik ortamda verilmektedir. Bugün mükellefler vergi idaresine gitmek yerine, meslek mensuplarının bürolarına giderek sorunlarını burada çözmeyi tercih etmekte ve sistem onları bürolara yönlendirmektedir.

Bu gelişimi ve değişimi kavrayamayan bir meslek yasası sorunu ve stresi yaşamaktayız. Maalesef kamunun her işi önce muhasebeciler üzerinden halletme anlayışı meslek mensuplarını her geçen gün yeni bir iş ile karşı karşıya bırakmaktadır. Her geçen gün artan iş ve sorumluluklarını karşılıksız, özveriyle yerine getirmeye çalışan meslek mensuplarımız, maalesef ki artan iş yükleri ve angaryalar karşısında ezilmektedir...

Meslektaşlarımız; ‘İŞ YETİŞTİRME!’ adı altında yaşadıkları mesleki stres ile hayatlarını hiçe sayıyor. Kaybediyor!

Geçen ay Eskişehir’de bir meslektaşımız, Bu hafta Mersin’de iki meslektaşımız, mesleğin stresine yenik düşerek kalp krizi ve benzeri nedenlerle hayatlarını kaybetti. Yine bu hafta Geçici Vergilerin son günü Eskişehir’de bir başka meslektaşımız işlerini yetiştirmek için hastaneye gitmeyerek yani yaşamını hiçe sayarak beyin kanaması geçirmiş ve ölümle pençeleşmektedir. Kendisine sağlık diliyoruz.

Meslek camiası olarak; meslektaşlarımızın vefatı, rahatsızlanması hepimizi derinden üzerken; yaşadığımız bu üzüntü verici durum bizleri, içinde bulunduğumuz koşulları sorgulamaya itmektedir.

GÖRÜYORUZ Kİ;
Meslek mensupları olarak sorumluluklarımız çok fazla ve HASTA OLMAYA BİLE HAKKIMIZ YOK!

Hepimizin bildiği gibi 3568 sayılı meslek yasamız, 1989 yılında çıkmış ve artık GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞTİR.

Sürekli değişen mevzuatla asla dinlenme fırsatı bulunmayan bizlerin hiçbir tatili, mücbir sebebi, yurt dışı temsil hakkı bulunmamaktadır. Yasalaşması için büyük mücadele verdiğimiz Mali Tatil olarak çıkan düzenlemenin, BİZLERE HİÇBİR KATKISI YOK.

Meslektaşımız birçok sorunla baş başa bırakılmış, ANGARYALARA BOĞULMUŞ, bu emeğine karşılık kamudan hiçbir gelir elde edemediği gibi personelini, kirasını, bilişim, yazılım, kırtasiye vb. giderlerini kendisi karşılamak için yoğun çalışma temposuna girmiştir.

BİZLER;
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNUNDA Değişiklik Yapılmasını istiyoruz. TÜRMOB ve ODALARIN görüşünün alınarak hazırlanacak güncel MESLEK YASASININ biran önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülerek yürürlüğe girmesini ve mesleğimizi daha iyi koşullara taşımasını istiyoruz. 

Bu konuda senelerdir her platformda ifade ettiğimiz aşağıdaki düşüncelerimizin yeni yasada yer almasını istiyoruz.

Meslek mensubunun veya birinci derece yakınının hastalık, vefat vb. durumlarında MÜCBİR SEBEP hakkına sahip olmasını istiyoruz.

Ticaretin sınırının olmadığı ekonomik süreçte, meslek mensuplarına yabancı meslektaşları ile rekabet edebilmeleri için yeşil pasaport hakkı tanınmasını,
Dördüncü dönem geçici verginin kaldırılmasını,
Beyan ve ödemede yaşanan uzama kaosunu önleyen daha gerçekçi bir düzenleme yapılmasını,
Yeni işyeri açacak meslek mensuplarına KOSGEB desteğinin verilmesini,
HİÇBİR MESLEKTAŞIMIZIN İŞ YETİŞTİRME STRESİ ALTINDA HAYATINI KAYBETMESİNİ İSTEMİYORUZ.

Doktorunun dinlenme önerisine rağmen yetiştirmek zorunda olduğu beyannameleri düzenlerken masasının başında kalp krizi geçirerek vefat eden Mersin Odamızın Çok Kıymetli Üyeleri İbrahim BİLSEL ve Serkan SERPİN’e, Eskişehir Odamızın Üyesi Cemal PEKCAN’a Allah’tan rahmet diliyor, aynı durumda hastahanede yatan Eskişehir Odası üyesi Süleyman Özmen KORÇ’a acil şifalar diliyoruz.

Muhasebe Haftamıza buruk olarak girdiğimiz bugünlerde; ebediyete intikal eden bütün meslektaşlarımızı rahmet ile anıyorum. BAŞIMIZ SAĞOLSUN!
TEKİRDAĞ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI adına;

Nedim ARSLAN
Başkan”
Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
İŞKUR 2019 Yılında 1 Milyon 350 Bin Kişiyi İşe Yerleştirecek
İŞKUR 2019 Yılında 1 Milyon 350 Bin Kişiyi İşe Yerleştirecek
İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Nevşehir'de katıldığı programda, “2019'da 1 milyon 350 bin kişiyi işe yerleştireceğiz” dedi.
Kilosu 20 Liraya Alıcı Bekliyor
Kilosu 20 Liraya Alıcı Bekliyor
Pazar tezgahlarında fiyatı ile adete el yakan çilek, kilosu 20 TL'den alıcı bekliyor.
Bakan Pakdemirli’den Çiftçilere Müjde
Bakan Pakdemirli’den Çiftçilere Müjde
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kars’ta düzenlenen "Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısında" çiftçilere müjdelerde bulundu.
​Toptan Fiyatına Fırsatçılık Yapılıyor Denildi, BİM’den O İddialara Cevap Gecikmedi
​Toptan Fiyatına Fırsatçılık Yapılıyor Denildi, BİM’den O İddialara Cevap Gecikmedi
Daha önce gündeme gelen bir haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği tanzim satış noktalarının kurulması talimatı sonrasında, BİM'in 'kur saldırısını' bahane ederek zam fırsatçılığı yaptığı iddia edildi. Market zinciri ise iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek yargıya gideceğini açıkladı.
​Patates İthalatında Yeni Dönem, 20 Nisan’a Kadar
​Patates İthalatında Yeni Dönem, 20 Nisan’a Kadar
Patates ithalatına sıfır gümrük vergili 200 bin ton tarife kontenjanı açıldı.
​Faturasını Ödeyemeyen Vatandaş Komşunun Elektriğini Kaçak Kullandı
​Faturasını Ödeyemeyen Vatandaş Komşunun Elektriğini Kaçak Kullandı
Panodaki kabarık elektrik faturasını görerek film gibi takip başlatan ev sahibi, elektrik faturasını ödeyemeyen komşusunun kaçak hatla elektriğini kullandığı tespit etti.
​Bakan Kurum; Tüm Türkiye çapında TOKİ sosyal konutlarına 400-500 bin kişilik talep bekliyorum
​Bakan Kurum; Tüm Türkiye çapında TOKİ sosyal konutlarına 400-500 bin kişilik talep bekliyorum
Bir dizi programa katılmak üzere Eskişehir’e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, “Tüm Türkiye çapında TOKİ sosyal konutlarına 400-500 bin kişilik talep bekliyorum” dedi.
​TOKİ’den 67 Şehirde 50 Bin Konut
​TOKİ’den 67 Şehirde 50 Bin Konut
TOKİ 67 şehirde yapılacak 50 bin konut projesini tanıttı
​Şanlıurfa Ticaret Borsası İstihdam Seferberliği İle İlgili Açıklamada Bulundu
​Şanlıurfa Ticaret Borsası İstihdam Seferberliği İle İlgili Açıklamada Bulundu
Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KAYA, İstihdam Seferberliği 2019 Kampanyası Hakkında basın açıklaması düzenledi.
​Bakan Pakdemirli'den Çiftçiye Ödenek Müjdesi
​Bakan Pakdemirli'den Çiftçiye Ödenek Müjdesi
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, “Bugün Cumhurbaşkanımız Mart ayına ait tarımsal destekleme rakamını 3 milyar 716 milyon lira olarak müjdeledi. Hayırlı ve uğurlu olsun. Böylelikle Ocak, Şubat ve Mart aylarında toplamı olarak da 8 milyar 777 milyon, eski parayla 9 katrilyon liraya yakın desteği çiftçimize Mart ayı sonu itibariyle ödemiş olacağız” dedi.
Albayrak, “Geçtiğimiz Yıl 58.1 Milyar Dolarla Zirve Yapan Yıllık Cari İşlem Açığı 2018 Yılı Sonu İtibariyle Hedefinin Bile Altında Gerçekleşerek 27.6 Milyar Dolar Seviyesine Geriledi
Albayrak, “Geçtiğimiz Yıl 58.1 Milyar Dolarla Zirve Yapan Yıllık Cari İşlem Açığı 2018 Yılı Sonu İtibariyle Hedefinin Bile Altında Gerçekleşerek 27.6 Milyar Dolar Seviyesine Geriledi
Kocaeli’de iş dünyası ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Son dönemdeki tanzim satış noktalarının başarısıyla birlikte yıllık enflasyon son 6 ayın en düşük seviyesi olarak yüzde 20’nin altını gördü” dedi.
Albayrak,Tek Haneli Enflasyon Hedefimize Beklenenden Daha Kısa Sürede Ulaşacağımıza İnancımız Tam
Albayrak,Tek Haneli Enflasyon Hedefimize Beklenenden Daha Kısa Sürede Ulaşacağımıza İnancımız Tam
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek. Özellikle yüzde 19.02'den yüzde 18.12'ye gerileyen çekirdek enflasyon, düşüş eğiliminin giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor" dedi.
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
​Göbeklitepe Kola Kutularında Yer Alacak
​Göbeklitepe Kola Kutularında Yer Alacak
​Şanlıurfa’nın Seçim Anketi Yayınlandı, Beyazgül ve Cevheri’nin Oranları Şaşırttı
​Şanlıurfa’nın Seçim Anketi Yayınlandı, Beyazgül ve Cevheri’nin Oranları Şaşırttı
31 Mart'ta Kullanılacak Oy Pusulası Çıktı
31 Mart'ta Kullanılacak Oy Pusulası Çıktı
Advert
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
Advert
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:10
Güneş
06:31
Öğle
12:41
İkindi
16:00
Akşam
18:39
Yatsı
19:54
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
Advert
ANKET
TÜMÜ

﻿