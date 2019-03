Mali Müşavirler, İş Yetiştirme Pahasına Canımızdan Olmak İstemiyoruz

Mali Müşavirler Odası Başkanından Açıklama

Mali Müşavirler, meslek içerisinde yaşadığı sıkıntıları Muhasebe Haftasında dile getirerek “İş yetiştirme pahasına canımızdan olmak istemiyoruz!” dedi.Muhasebe yasaları ile ilgili 30 yılı aşkın bir süredir herhangi bir değişikliklik olmamasından dert yakınan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Nedim ARSLAN şu açıklamalarda bulundu;“Gelişmiş batı ülkelerinde yüz yıl önce ülkemizde ise ancak otuz yıl önce yasal statüsüne kavuşan ve geçen bu süre zarfında dünya ile farklarını gideren, ülke ekonomisine önemli katkılar sunan mesleğimiz ve meslektaşlarımız ile beraber; Muhasebe Haftası’nı hüzünle karşılıyoruz.Otuz yıl öncesine ait meslek yasamızda seçim maddeleri dışında önemli değişiklikler maalesef yapılmamıştır. Oysa Teknoloji 4.0, Muhasebe 4.0’ rın çok etkilediği bir mesleği icra ediyoruz. Otuz yıl önce bütün beyannameler elle verilirken bugün beyannamelerin %98’i elektronik ortamda verilmektedir. Bugün mükellefler vergi idaresine gitmek yerine, meslek mensuplarının bürolarına giderek sorunlarını burada çözmeyi tercih etmekte ve sistem onları bürolara yönlendirmektedir.Bu gelişimi ve değişimi kavrayamayan bir meslek yasası sorunu ve stresi yaşamaktayız. Maalesef kamunun her işi önce muhasebeciler üzerinden halletme anlayışı meslek mensuplarını her geçen gün yeni bir iş ile karşı karşıya bırakmaktadır. Her geçen gün artan iş ve sorumluluklarını karşılıksız, özveriyle yerine getirmeye çalışan meslek mensuplarımız, maalesef ki artan iş yükleri ve angaryalar karşısında ezilmektedir...Meslektaşlarımız; ‘İŞ YETİŞTİRME!’ adı altında yaşadıkları mesleki stres ile hayatlarını hiçe sayıyor. Kaybediyor!Geçen ay Eskişehir’de bir meslektaşımız, Bu hafta Mersin’de iki meslektaşımız, mesleğin stresine yenik düşerek kalp krizi ve benzeri nedenlerle hayatlarını kaybetti. Yine bu hafta Geçici Vergilerin son günü Eskişehir’de bir başka meslektaşımız işlerini yetiştirmek için hastaneye gitmeyerek yani yaşamını hiçe sayarak beyin kanaması geçirmiş ve ölümle pençeleşmektedir. Kendisine sağlık diliyoruz.Meslek camiası olarak; meslektaşlarımızın vefatı, rahatsızlanması hepimizi derinden üzerken; yaşadığımız bu üzüntü verici durum bizleri, içinde bulunduğumuz koşulları sorgulamaya itmektedir.GÖRÜYORUZ Kİ;Meslek mensupları olarak sorumluluklarımız çok fazla ve HASTA OLMAYA BİLE HAKKIMIZ YOK!Hepimizin bildiği gibi 3568 sayılı meslek yasamız, 1989 yılında çıkmış ve artık GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞTİR.Sürekli değişen mevzuatla asla dinlenme fırsatı bulunmayan bizlerin hiçbir tatili, mücbir sebebi, yurt dışı temsil hakkı bulunmamaktadır. Yasalaşması için büyük mücadele verdiğimiz Mali Tatil olarak çıkan düzenlemenin, BİZLERE HİÇBİR KATKISI YOK.Meslektaşımız birçok sorunla baş başa bırakılmış, ANGARYALARA BOĞULMUŞ, bu emeğine karşılık kamudan hiçbir gelir elde edemediği gibi personelini, kirasını, bilişim, yazılım, kırtasiye vb. giderlerini kendisi karşılamak için yoğun çalışma temposuna girmiştir.BİZLER;SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNUNDA Değişiklik Yapılmasını istiyoruz. TÜRMOB ve ODALARIN görüşünün alınarak hazırlanacak güncel MESLEK YASASININ biran önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülerek yürürlüğe girmesini ve mesleğimizi daha iyi koşullara taşımasını istiyoruz.Bu konuda senelerdir her platformda ifade ettiğimiz aşağıdaki düşüncelerimizin yeni yasada yer almasını istiyoruz.Meslek mensubunun veya birinci derece yakınının hastalık, vefat vb. durumlarında MÜCBİR SEBEP hakkına sahip olmasını istiyoruz.Ticaretin sınırının olmadığı ekonomik süreçte, meslek mensuplarına yabancı meslektaşları ile rekabet edebilmeleri için yeşil pasaport hakkı tanınmasını,Dördüncü dönem geçici verginin kaldırılmasını,Beyan ve ödemede yaşanan uzama kaosunu önleyen daha gerçekçi bir düzenleme yapılmasını,Yeni işyeri açacak meslek mensuplarına KOSGEB desteğinin verilmesini,HİÇBİR MESLEKTAŞIMIZIN İŞ YETİŞTİRME STRESİ ALTINDA HAYATINI KAYBETMESİNİ İSTEMİYORUZ.Doktorunun dinlenme önerisine rağmen yetiştirmek zorunda olduğu beyannameleri düzenlerken masasının başında kalp krizi geçirerek vefat eden Mersin Odamızın Çok Kıymetli Üyeleri İbrahim BİLSEL ve Serkan SERPİN’e, Eskişehir Odamızın Üyesi Cemal PEKCAN’a Allah’tan rahmet diliyor, aynı durumda hastahanede yatan Eskişehir Odası üyesi Süleyman Özmen KORÇ’a acil şifalar diliyoruz.Muhasebe Haftamıza buruk olarak girdiğimiz bugünlerde; ebediyete intikal eden bütün meslektaşlarımızı rahmet ile anıyorum. BAŞIMIZ SAĞOLSUN!TEKİRDAĞ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI adına;Nedim ARSLANBaşkan”