​Erdoğan, Cumhur İttifakının Zaferine Vurgu Yaptı

“HATAY’IN, SIRTINDAKİ YÜKTEN ARTIK KURTULMASI GEREKİYOR”

“SIRÇA KÖŞKLERDE DEĞİL, MİLLETİN İÇİNDE SİYASET YAPIYORUZ”

“BU MİLLETİ PARÇALAMAYA ÇALIŞANLARA GEREKEN DERSİ VERECEĞİZ”

“31 MART HATAY’IN MAKÛS TALİHİNİN DEĞİŞTİĞİ GÜN OLACAK”

“2023 YILINA KADAR SEÇİM OLMADAN ENERJİMİZİN TAMAMINI YAPISAL REFORMLARA VERECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahallî İdareler Seçimleri kampanyası kapsamında, Hatay mitingine katıldı. İtfaiye Meydanı’nda düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşma yaptı.Hatay’ın Türkiye’ye katılma sürecini hatırlatan ve Hataylıların “can candan ayrılmaz” diyerek Türkiye’ye iltihak kararı aldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’ı manevi şahsiyetlerini ve yetiştirdiği vatan evlatları ile Hatay Devletini kuran ve anavatana iltihak kararı veren Hatay Meclisi’nin üyelerini, Başbakan Abdurrahman Melek beyi, Meclis Başkanı Abdülgani Türkmen beyi, Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen beyi şükranla andı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde Hatay’ın irfanını göstererek, yüzde 51 oy oranıyla Cumhur İttifakı’nı birinci parti yaptığını ifade ederek, aynı zaferi 31 Mart seçimlerinde de beklediğini söyledi.“Hatay’ın, sırtındaki CHP yükünden artık kurtulması gerekiyor” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan Cumhur İttifakının adaylarına destek istedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı’nın büyük bir zafer elde ettiğine vurgu yaparak, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oyuyla Meclis Başkanlığına seçildiğini kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şentop’a başarılar dilerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de telefonda görüştüğünü, Cumhur İttifakı’nda nice zaferler yaşama temennisinde bulunduğunu söyledi.Hatay’a daha önce 16 defa geldiğini, sadece seçimden seçime Hataylıları hatırlamadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çünkü biz bu ülkeyi, bu milleti seviyoruz. Biz diğerleri gibi fildişi kuleler, sırça köşkler içinde değil; milletin içinde, halkın arasında siyaset yapıyoruz. Ana muhalefet, Ankara’ya sıkışıp kalmışken, biz bugün 16. il mitingimizi gerçekleştirdik. Millet, 33 gün sonra sandığa gidecek, beyler hâlâ Ankara’da liste savaşı veriyor” dedi.Cumhur İttifakı’nın adaylarının her birinin kendisini ispat etmiş, tecrübeli isimler olduğunu, ana muhalefet partisinin başını çektiği ittifakın adaylarının ise sürekli yenilen kişilerden oluştuğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin Ankara adayının da partisinin ambleminden korktuğunu, seçim afişlerinde CHP’nin amblemini dahi kullanamadığını sözlerine ekledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydandaki vatandaşlara HDP’li milletvekillerinin terör örgütü PKK’yı öven, destek veren sözleri ile terör örgütü elebaşlarının Kandil’den HDP’ye talimat verdiği görüntüleri izlettirerek, “Bunların kim olduğu ortada. Ne diyor? Kürdistan diyor. Kendine gel, Türkiye’de Kürdistan diye bölge var mı? Ülkemi bölmeye çalışan, terör örgütü destekli olan bu adamlara, bu siyasi partiye ve onun destekçisi CHP’ye, İYİ Parti’ye 31 Mart’ta Osmanlı tokadını atmaya var mıyız? Bunlara gereken dersi vereceğiz. Bu milleti sevmeyen, inanmayan, parçalamaya çalışanlara gereken dersi vereceğiz” diye konuştu.CHP’li belediyelerin “çöp, çamur ve çukur” ile anıldığını, CHP’nin “yokluk, yolsuzluk, yoksulluk” demek olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Hataylı kardeşlerim başta olmak üzere benim milletim bunların cemaziyülevvelini de ruhunu da çok iyi biliyor. Yalan, aldatmaca, üçkâğıtçılık adeta bunların içine sinmiş. Beceriksizlik, kifayetsizlik, iş bilmezlik bunların karakteri olmuş. Bu çapsızlar da sonunda birbirlerini buldular, bölücü örgütün siyasi uzantılarının da desteğiyle zillet ittifakını kurdular. Merdivene tersten binen, ‘Kâğıthane’ye Kağıttepe’ diyen, İstiklal Marşı’nı dahi okuyamayan, seçimlerde oyunu bile kullanamayan gaf ebesi bir genel başkana, böylesi ittifak yakışır. Şu anda terör örgütünün desteklediği bu parti kongrelerinde İstiklal Marşımızı okumuyor, Türk Bayrağını kongre salonlarına asmıyor. Ey CHP ve oraya gönül veren kardeşlerim siz bunlarla mı omuz omuza yürüyeceksiniz. Ey İYİ Parti siz bunlarla mı omuz omuza yürüyeceksiniz. Tarih sizi affetmeyecek.”Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yönelik iftiraları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2,5 milyon lira tazminat ödeyeceğini, bu tazminatı da Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağını kaydetti.Siyasetin fedakarlık, aşk, gönül, vizyon ve öngörü işi olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 yıldır siyaset yaptığını ve her zaman ne söz verdiyse, neyi vaat ettiyse onları gerçekleştirme gayretinde olduğunu sözlerine ekledi.Türk siyasetine şeffaflığı, saydamlığı ve milletin huzurunda hesap verme alışkanlığını AK Parti’nin kazandırdığını, 100’er günlük icraat programlarıyla hesap verme işini Cumhurbaşkanlığı nezdinde kurumsal hâle getirdiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk 100 Günlük İcraat Programı’nda açıkladıklarının “yüzde 97”sini gerçekleştirdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi de ikinci 100 Günlük Eylem Planı’nda yer alan yaklaşık 24 milyar liralık, 454 icraatı belirlenen sürede bitirilmesini temin edeceklerini vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek 5 yıl boyunca belediyelerde ne yapacaklarını, nasıl bir vizyonla hareket edeceklerini manifestoyla açıkladıklarını da belirtti. Hatay’ın CHP’li belediyesinin 2014 seçimleri öncesi millete verdiği 81 vaatten bir tanesinin bile hayata geçmediğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son 5 yılda Hatay, belediye hizmetlerinde bırakın bir adım ileriye gitmeyi, diğer illerimize göre çok ciddi mesafe kaybetti. İnşallah 31 Mart Hatay’ın makûs talihinin değiştiği gün olacaktır. İnşallah 31 Mart Hatay’ın yeniden gönül belediyeciliğine kavuştuğu gün olacaktır” şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’a 17 yılda 29 milyar liralık yatırım yaptıklarını ifade ederek, eğitimden sağlık yatırımlarına, ulaşım ve altyapı çalışmalarından sosyal donatılar ile spor merkezlerine, toplu konut projelerinden restorasyon çalışmalarına, içme suyu ve sulama çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilenleri anlattı.Hataylı çiftçilere toplam 2,2 milyar liralık tarımsal destek, girişimcilere 14 milyar liralık teşvik, 67 bin işyerine 1,5 milyar lira SGK prim desteği verdiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mobilyacılar İhtisas Sitesi ile Ayakkabıcılar İhtisas Sitelerinin en kısa zamanda yapılarak esnaflara teslim edileceği müjdesini verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “İstikrarın sürmesi, ekonominin güçlenmesi için 31 Mart’ta bir yol kazasının yaşanmasına müsaade edemeyiz. Terörle mücadeledeki başarılarımızın çok daha ileriye taşınması için, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart’ı da başarıyla atlatmamız gerekiyor. Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgeler kurup, Suriyeli muhacirleri tekrar vatanlarına huzur-u kalple geri döndürmek için de 31 Mart’tan büyük bir zaferle çıkmamız gerekiyor. İnşallah bu seçimlerden de alnımızın akıyla çıkacak ve 2023 yılına kadar seçim olmadan enerjimizin tamamını yapısal reformlara vereceğiz. Hataylı kardeşlerimin basiretine, ferasetine güveniyorum. Biliyorsunuz, Hatay’da büyükşehir ve 12 ilçemizde AK Parti, 3 ilçemizde ise Cumhur İttifakı’ndaki ortağımız MHP adaylarıyla seçime giriyoruz. Sizlerden gerek AK Parti’nin adaylarına, gerekse Cumhur İttifakı’nın adaylarına destek bekliyorum.”Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan AK Parti Hatay Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler ile ilçelerde Cumhur İttifakı’nın adaylarına destek isteyerek, konuşmasını tamamladı.