​Filiz Partisi İçin Gerekeni Yine Yaptı

Daha önce Ak Parti seçim çalışmalarında sürekli etkin olan İsmail Filiz, Akçakale’nin doğu bloğunda ciddi bir oy potansiyeline sahip. Kendisinin “En son tahlilde partim için gerekeni yapıp çalışacağım” demesi üzerine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda adaylığını geri çektiğini duyurdu.Filiz sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla şunları ifade etti;“Arkadaşlar siyasete 2001'de Ak Parti ile başladım çeşitli kademelerde görev aldım. bu süre zarfından bugüne bizler yuvamız olarak gördüğümüz Ak Parti’de aday olan herkese karşılıksız emeğimiz olmuştur benim nazarımda dava adamı sözü ilçemizde çürümüştür. malumunuz bana partimde kontenjan 2 sırası uygun görülmüş olup yer verilmiştir. Bugün itibarı ile adaylığımı partime katkı sağlamak amacı ile geri çekmiş bulunmaktayım. Yerimi alan arkadaşıma başarılar diler her zaman partim için çalışacağımı belirtmek ister herkese sevgi ve saygılarımı sunarım.” dedi.