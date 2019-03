Baydilli’den Çatı Adayına Üniversite Cevabı

Çalıntı Proje

-Baydilli'den yanıt geçikmedi-Baydilli, çatı adayının bunun kendi projesi olduğu ve kendisinden ilham alındığı yönündeki açıklamalarının talihsizlik olduğunu kaydetti.31 Mart yerel seçimleri için AK Parti tarafından yeniden Karaköprü Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen mevcut Başkan Metin Baydilli, önceki gün kendisi için çıkan ‘çalıntı proje’ iddialarına yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Karaköprü’ye üniversite kazandırma hayali ve projesinin olduğunu, bunun için girişimlerde bulunduğunu göreve geldiği günden itibaren her platformda deklare ettiğini söyleyen Karaköprü Belediye Başkanı Baydilli, çatı adayının bunun kendi projesi olduğu ve kendisinden ilham alındığı yönündeki açıklamalarının talihsizlik olduğunu kaydetti.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yaptığı açıklamada,“ Bizim Karaköprü’de göreve geldiğimizden beri eğitime verdiğimiz önem ve eğitimle ilgili yaptığımız çalışmalar ortadadır. Birçok platformda da Şanlıurfa’nın genç nüfusunun fazlalığına işaret ederek ilçemize bir üniversite kurarak gençlerimizin dışarıya gidip okumak zorunda kalmamasını istediğimizi ilettik. Özellikle 23 Ocak 2017 tarihinde bir yerel internet sitesinde yaptığımız röportajda üniversite projemizden bahsettik. En son da 5 Şubat 2019 tarihinde bir televizyonda katıldığımız ‘Urfa Meclisi’ programında yine Karaköprü’ye üniversite kazandırma isteğimizi yineledik. Hatta bu programda sunucuları daha önceki dönemlerde kendisiyle yaptığımız programlarda üniversite hayalimizden bahsettiğimizi hatırlattı. Ancak görüyoruz ki çatı adayı olan hanımefendi 12 Şubat 2019’daki aday tanıtımında yaptığı üniversite açıklamasından ilham alarak bu konuyu gündeme getirdiğimizi iddia etmektedir. Şunu belirtmek istiyorum ki biz sadece vatandaşlarımızdan ilham alırız, vatandaşımızın ihtiyaçları dahilinde projeler ve hizmetler üretiriz. Çünkü biz vatandaş odaklı gönül belediyeciliği yapıyoruz. Bizim en büyük şahidimiz önce Allah sonra da Karaköprülü hemşehrilerimizdir. Çünkü biz her zaman onların içinde olduk, bu projelerimizi ve Karaköprü için hayallerimizi önce onlara anlattık" dedi.Yapılan açıklamanın talihsizlik olduğunu söyleyen Baydilli, "Bu açıklamayı ben sadece talihsizlik ve basiretsizlik olarak görüyorum ve takdiri Karaköprü’de yaşayan vatandaşlarıma bırakıyorum. Her zaman söylediğimiz gibi AK Parti yapar onlar konuşur, biz Allah’ın izniyle ve vatandaşımızın desteğiyle hizmete devam edeceğiz. İnşallah Karaköprü’ye yakışır bir üniversitenin ilçemize kazandırılması için elimden geleni de yapacağım. Tüm vatandaşlarıma saygı ve sevgilerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.Karaköprü Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Metin Baydilli, gençliğe ve eğitime verdikleri önemi görmek isteyenlerin yaptıkları çalışmalara bakmalarının yeterli olacağını sözlerine ekleyerek daha önce basında çıkan üniversite hayali ile ilgili açıklamalarının olduğu gazete sayfalarını basınla paylaştı.