AK Parti Haliliye Belediye Başkan Adayı Canpolat, Ev Sohbetlerinde

Dua Ve Desteklerini İstedik

Halkımızı Kucaklamaya Devam Ediyoruz

Desteklerinden Dolayı Herkese Teşekkür

-“Haliliye’mizi Birlikte Yöneteceğiz”Beraberinde AK Parti Haliliye ilçe Başkanı Süleyman Aksu ile birlikte seçim çalışmalarını ev ziyaretlerini de aralıksız sürdüren AK Parti Haliliye Belediye Başkan adayı Mehmet Canpolat, “Ahmet Yesevi mahallemizde Mehmet Göçeber ve Mehmet Kılıç ailelerine misafir olduk. Daha sonra da, Yeşildirek mahallemizde İsmail Yıldız ailesinin evlerine misafir olduk. ‪Gösterdikleri ilgi, alaka ve samimiyetlerinden dolayı Yıldız ailesine teşekkür ederim. Haliliye’mizin bizlere olan güvenini Allah’ın izniyle boşa çıkarmayacağız. Biz yola, sizlerin duası ile yine sizlere hizmet etmek için çıkıyoruz. Azda olsa sohbet edip, dua ve desteklerini istedik. İlgi, alaka ve desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.El ele vererek Haliliye’yi hep birlikte çok daha güzel günlere taşıyacaklarını belirten AK Başkan adayı Canpolat, “Halkımızı kucaklamaya devam ediyoruz. Hep birlikte gayret edip Haliliye’mizi hep birlikte daha güzel yapacağız. Haliliye'mizi hep beraber, gönül gönüle yöneteceğiz” diye konuştu.Hemen her günün akşamı Seçim Bürosuna da giden AK Parti Haliliye Belediye Başkan adayı Mehmet Canpolat, akşamları seçim ofisinde hemşehrileriyle bir arada sohbet edip, fikir alış verişinde bulunduklarını belirterek, ilgi, alaka ve vermiş oldukları desteklerinden dolayı herkese teşekkür ettiğini söyledi.