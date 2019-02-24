Muhtar Adaylarına Kötü Haber

Edinilen bilgilere göre, Muhtarlarla ilgili alınan yeni karar ile Muhtar maaşlarının kaldırılacağı bilgisine ulaşıldı. Muhtarların daha önce olduğu gibi gönüllülük esasına dayalı olarak yürütüleceği yönünde karar alınacağı, kararın tebligat niteliğinde resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe gireceği bekleniliyor.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde muhtar adayı olarak çıkanların birçoğunun adaylıktan çekileceği ve muhtarlığın eskisi gibi pek rağbet görmeyeceği ifadelerine yer verildi.