Erdoğan, Vatandaşlara 200’e Gramlık Çay Paketlerinin İkram Edileceğini Söyleyip, Vatandaşlardan Dağıtılan Keyif Çayları Evlerinde Demlemelerini, Misafirlere İkram Etmelerini İstedi

“Kayseri’ye 26 Milyar Lira Tutarında Yatırım Yaptık”

Millet Bahçeleri Ve Şehir Hastaneleri Projesi



“31 Mart’ta Gelin Bunların Dersini Toptan Verelim”

“Cumhur İttifakını Pazara Kadar Değil, Mezara Kadar Kurduk”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahallî İdareler Seçimleri kampanyası kapsamında, Kayseri mitingine katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşma yaptı.Kayseri’nin Türkiye’nin iftiharı olan şehirlerden olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’nin manevi şahsiyetleri ile yetiştirdiği alanında önder isimleri hayırla yâd etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan 31 Mart yerel seçimlerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 12 ilçede AK Parti’nin, 4 ilçede de Cumhur İttifakı kapsamında MHP adaylarını desteklemelerini istedi.AK Parti ve MHP’li vatandaşlara ayrı ayrı seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birlikte ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ diyerek, hep birlikte Türkiye olacağız. Bu birliğimiz, beraberliğimiz, zillet ittifakını çökertecek, nasıl terör örgütlerini açtıkları çukurlara gömdüysek şimdi de sandıklara gömmeye hazır mıyız?” diye konuştu.AK Parti iktidarı döneminde Kayseri’ye 26 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kente 4 bin 633 adet yeni derslik, 70 bine yakın üniversite öğrencisinin öğrenim gördüğü Kayseri’nin üçüncü devlet üniversitesi olan Kayseri Üniversitesi’ni, yükseköğrenim öğrencileri için 6 bin 670 kişi kapasiteli yurt binalarını kazandırdıklarını kaydetti.Kayseri’de hizmete açılan yurt binalarını, spor ve gençlik merkezlerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Hava İkmal Bakım Merkezinin bulunduğu 1 milyon 260 bin metrekarelik alana da millet bahçesinin kurulacağını, proje çalışmaları devam eden millet bahçesinin yapımına bu yıl başlanacağı müjdesini verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet partisinin millet bahçeleri projesine yaptığı eleştirileri hatırlatarak, “CHP bu işten anlamıyor. Park alanlarıyla, piknik alanlarıyla millet bahçesini karıştırıyor bu zavallılar. ‘Bütün piknik alanları, ormanlık alanları milletin bahçesi niye ayrımcılık yapıyorsunuz’ diyor, bir tane CHP’li aday hem de İstanbul’un belediye başkan adayı söylüyor. Bu millet bahçesi projesi farklı, millet millet, illet değil” diye konuştu.Kayseri’de ihtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit yakınlarına, yaşlılara ve engellilere yaklaşık 2 milyar lira tutarında kaynak aktardıklarını, 15’i hastane toplam 45 adet sağlık tesisini hizmete aldıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Şehir Hastanesinin görüntülerini meydandaki vatandaşlara izletti.Ankara Şehir Hastanesi’nin de hasta kabulüne başladığını ve hastaneye gelen hasta birinin tedavisinin bitmesine rağmen hastaneden çıkmak istemediğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci Savaş Ay’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde SSK hastanelerinin durumunu gösteren programından bölümleri vatandaşlara izletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP eş başkanının da “Biz, Kürdistan’da oylarımızı HDP’ye vereceğiz. Batı’da AK Parti ve MHP’yi yok etmek için çalışacağız” dediğini anımsatarak, “Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Peki, Bay Kemal bu açıklamayı yapanlarla nasıl oluyor da beraber gidiyor. Bu İYİ Parti nasıl oluyor da bu ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber yürüyor. 31 Mart’ta gelin bunların dersini toptan verelim” ifadesini kullandı.Kayseri’deki sağlıktan toplu konuta, tarihî eserlerin restoresinden bölünmüş yol çalışmalarına, yüksek hızlı tren çalışmalarından şehir için raylı sistem çalışmalarına, sulama ve sanayici, işadamları ve çiftçilere yapılan destekleme çalışmalarına kadar olan hizmetleri anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah önümüzdeki dönemde, Kayserililerle el ele gönül gönüle vermeye devam ederek, şehrimize daha çok hizmet getireceğiz. Cumhurbaşkanı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanları el ele vereceğiz ve Kayseri’yi şu anda bulunduğu yerden daha da ileriye götüreceğiz” şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’de 5 dönem büyükşehir belediye başkanlığı yapmış Mehmet Özhaseki’nin tecrübelerini Ankara’ya aktarması için AK Parti’nin Ankara adayı yapıldığını hatırlatarak, vatandaşlardan Ankara’da oturan Kayserili hemşerilerini arayarak Özhaseki’ye destek olmalarını istedi.Cumhur İttifakı’nın önemini ve Türkiye için gerekliliğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’yi bu noktaya, ülkemizin son 5-6 yılda yaşadığı hadiseler, kaçınılmaz olarak getirmiştir. Yönetim sistemimizin değişmesi de, bu sürecin bir neticesidir. AK Parti olarak, MHP ile birlikte Cumhur İttifakı’nı kurduk. Aslında bu ittifakın temelleri, çok daha gerilere uzanır. Biz bu kardeşlerimizle, Çanakkale ve Yemen türkülerini hüzünle söylerken, Necip Fazıl’ın, Arif Nihat Asya’nın, Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini okurken, zaten ittifak içindeydik. İstiklal Marşımızı en gür sedayla, aynı hissiyatla, aynı kararlılıkla okuyorduk. Bölücü terör örgütüyle yaptığımız mücadelede bu ittifak, adı konmamış olsa da hep vardı. Şu anda bu CHP kiminle ittifak hâlinde, İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak hâlinde. Bu CHP bizim bayrağımızı kongrelerinde duvara asmayan BDP, HDP ile beraber. İYİ Parti’de ne yazık ki bunlarla beraber. Biz buna üzülüyoruz. Kim kiminle yürüyor bu önemli.”Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsü serbestisini sağlayan Anayasa değişikliği sırasında, 2007’deki cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP ile birlikte hareket edildiğini anımsatarak, “Hatırlarsanız, ‘411 el kaosa kalktı’ manşeti atmışlardı. İşte o 411 el, aslında Cumhur İttifakı diyordu. Elbette bazı konularda sıkıntılar olmuş olabilir ama aştık. Biz, Cumhur İttifakını pazara kadar değil, mezara kadar kurduk inşallah. Bunu 15 Temmuz’da gördünüz, aynı şekilde 7 Ağustos’ta Yenikapı ruhu olarak gördünüz” değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara 200’e gramlık çay paketlerinin ikram edileceğini belirterek, vatandaşlardan dağıtılan keyif çayları evlerinde demlemelerini, misafirlere ikram etmelerini isteyerek, konuşmasını sonlandırdı.