Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal,Oylarımızı Kürdistan’da HDP’ye Vereceğiz Diyenlerle Nasıl Beraber Yürüyor

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda Cumhur İttifakı adaylarının tanıtıldığı mitinge katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin seçim şarkısını söyleyerek kürsüye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bu birlik ve beraberliğimiz zillet ittifakını çökertecek. Onların nasıl terör örgütlerini açtıkları çukurlara gömdüysek, şimdi de sandıklara gömmeye hazır mıyız? Bu güne kadar Kayseri’ye 26 katrilyon TL tutarında yatırım yaptık. Park alanları ile piknik alanlarını CHP millet bahçesi ile karıştırıyor. Bütün ormanlık alanlar milletin bahçesi, niye ayrımcılık yapıyorsunuz diyor. Bir tane CHP’li İstanbul’un belediye başkan adayı, dersini iyi çalış, öğren de öyle gel. Bu millet bahçesinin esprisi farklı. Buraya isteyen herkes gelebilir. 24 saat bütün gençlere açık. Kayseri bu millet bahçesi ile yeni bir sürece girecek” dedi.
Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
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