Urfa’da Mahalleli İki Aydır Su İçinde Yaşıyor

-2 aydır heryer sular içinde
-Göl haline gelen suyun pis koku ve hastalık yaymaya baş
Edinilen bilgiye göre, yaklaşık iki ay önce yağan yağmur nedeniyle Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Dinlence kırsal mahallesini su bastı. Baskın sırasında sulama için kullanılan bir borunun da patlaması üzerine sular ev ve ahırların içine kadar girdi. Kendi çabalarıyla patlayan boruyu tamir edip suyu bir türlü tahliye edemeyen mahalleli, yaklaşık iki aydır su içinde yaşıyor. Mahallenin yarısından fazlasını kaplayan ve göl haline gelen suyun pis koku ve hastalık yaymaya başladığını iddia eden mahalleli, yetkililerin kendilerine yardım etmesini istedi.
Kimsenin kendilerine sahip çıkmadığını iddia eden Ahmet Kaya, “Yetkili arkadaşlar, şu evlerin durumunu görüyorsunuz, bu milletin halini görüyorsunuz. Su içinde. Her yere başvurduk, hepsi de reddetti. Hiçbiri sahip çıkamadı” dedi.
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