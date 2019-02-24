Skandal Karar! Avni Yıldırım'ın Hakkını Yediler

- Bir boks skandalı-Hem pes etti,hem 1. olduSivas’ın gururu, Türk boksörümüz Avni Yıldırım, zavallı Anthony Dirrell adlı boksörü evire çevire, bağırta kanırta dövdü. Avni Yıldırım karşısında yorulan, üstelik sol kaşı açılan, yenileceğini anlayarak çaresiz ring dışına bakarak yardım dilenen, güya eski dünya şampiyonu Anthony Dirrell’ın imdadına şikeci doktorlar yetişti ve karşılaşmaya devam edemeyeceğini ilan ettiler.Sonuç olarak, Türk boksörümüz Avni Yıldırım karşısında ezilen ABD’li Anthony Dirrell’i de dünya şampiyonu ilan ettiler. Bu dünyada profesyonel boksu bitiren, büyük bir skandal olarak tarihe geçti.