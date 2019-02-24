Albayrak,Seçim Bürosu Açılışını Gerçekleştirdi

Şanlıurfa’nın Halfeti İlçesinde Ak Parti Halfeti Belediye Başkan Adayı Şeref Albayrak `ın seçim bürosu açılısına Ak Parti Şanlıurfa İl Yönetim Kurulu üyeleri, Ak Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, 27. Dönem Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Güler Kama İzol, Ak Parti Halfeti Belediye Başkan Adayı Şeref Albayrak, Ak Parti Halfeti İlçe Başkanı Avukat Canan Onur seyyar, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Yıldız Bilgin, Ak Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç, Ak Parti Halfeti Gençlik kolları Başkanı Mehmet Şakir Başak, muhtarlar,stk temsilcileri ve binlerce partililer katıldı.Açılış Törenine Gelenleri Ak Parti Halfeti İlçe Başkanı Avukat Canan Onur seyyar, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Yıldız Bilgin ve Ak Parti Halfeti Belediye Başkan Adayı Şeref Albayrak, tek tek karşıladılar.Ak Parti Halfeti Belediye Başkan Adayı Şeref Albayrak, seçim bürosu açılışında şu ifadeleri kullandı;Halfeti ilçemiz ilk defa Ak parti seçim bürosu açılışında miting havasında gördüm ve halkımız bizi sevdi bizde sizleri sevdik. Halfeti ilçemizi turizm başkenti yapmak için hepimiz birlik ve beraberlik içinde 31 Mart günü Halfeti ilçemizde hepinizin desteği ile Ak Partimizi birinci parti yapacağız. Allahın izni ile sizler var oldukça ben her zaman halfeti hemşerilerimin hizmetinizdeyim. Halfeti'nin geleceği için büyük bir adım attık. Sizinle beraber Halfeti'yi yeniden inşa edeceğiz. Beraber başaracağız. Teşekkürler Halfeti.Seçim Bürosu’nun açılış kurdelesini Ak Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, , Ak Parti Halfeti Belediye Başkan Adayı Şeref Albayrak Ak Parti Halfeti İlçe Başkanı Avukat Canan Onur seyyar tarafından kesildi.